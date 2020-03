빌보드 "방탄소년단 'ON' 핫100 4위"

한국 그룹 최고 기록 경신

방탄소년단, 빌보드 핫100 세번째 톱10 진입

방탄소년단, 美 '빌보드 핫100' 4위 /사진=빅히트엔터테인먼트제공

그룹 방탄소년단이 새 앨범으로 빌보드200 1위에 이어 핫100에서도 4위에 오르는 쾌거를 기록했다.2일 미국 빌보드는 "방탄소년단 'ON'이 핫100 4위에 진입했다"고 밝혔다. 빌보드는 "방탄소년단이 네 번째 '빌보드200' 1위를 차지한데 이어 'ON'으로 세 번째 핫100 차트 톱10에 오르며 자체 최고 기록과 한국 그룹 최고 기록을 세웠다"고 설명했다.'ON'은 빌보드200 1위를 차지한 방탄소년단의 신보 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀 곡이다. 방탄소년단은 지난해 4월 핫100 8위를 차지한 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'와 2018년 6월 10위에 오른 'FAKE LOVE'에 이어 'ON'으로 핫100에 진입한 바 있다. 빌보드는 "이로서 방탄소년단은 핫100 톱10에 3개의 곡을 진입시며 한국 가수 최다 기록을 세웠다"고 평가했다.그러면서 'ON'에 대해 "케이팝(K-pop) 노래 중 '핫 100' 차트 첫 진입 순위가 가장 높은 곡으로, 이는 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'보다 4계단 높은 성적이다"이라는 설명을 덧붙였다.이외에도 빌보드는 "'ON'은 'IDOL (Feat. Nicki Minaj)', 'FAKE LOVE'에 이어 '디지털 송 세일즈 차트' 1위를 차지한 방탄소년단의 세 번째 곡"이라며 "8만6000점의 다운로드 판매량을 달성하며 자체 최고 기록을 세우는 동시에 지난해 8만8000점을 올린 조나스 브라더스(Jonas Brothers) 이후 그룹으로서 최고 순위를 기록했다"라고 전했다.방탄소년단의 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'이 정상을 차지한 이번 주 '빌보드 200'과 타이틀곡 'ON'이 4위에 이름을 올린 '핫 100' 차트는 3일 빌보드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com