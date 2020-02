멋진녀석들, 캐리비안투어 성공적 마무리

그룹 멋진녀석들의 글로벌 행보가 계속되고 있다.멋진녀석들은 지난 8, 9일 푸에르토리코와 도미니카공화국에서 캐리비안투어 '위아 낫 어론 : 챕터1_이츠 유(We're Not Alone : Chapter1_It's You)' 첫 콘서트를 성공적으로 마쳤다.특히 도미니카공화국에서의 콘서트는 K팝 그룹 최초로 열린 것이기에 더욱 의미가 남달랐다. 여기에 멋진녀석들은 전석 매진까지 기록하는 기염을 토했다.이들은 이날 공연에서 멋진녀석들은 '비 온 유(BE ON YOU)', '블랙 앤 화이트(Black&White)','너.나.우리(R.O.M.L)' 등의 대표곡 무대로 해외 팬들과 호흡했다.멤버들은 "아름다운 그레이스(공식 팬덤명)와 평생 잊을 수 없는 시간을 함께 보내서 영광이었다"고 소감을 전했다. 이어 "다음에는 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 많은 준비를 하겠다"라는 포부를 밝혀 남은 5월 유럽투어와 7월 라틴아메리카투어에 대한 기대감을 높였다.이처럼 멋진녀석들은 꾸준히 성장하고 있는 그룹으로 해외 시장에서 주목 받고 있다. 차근차근 K팝 그룹으로서의 존재감을 쌓아가고 있는 이들의 다음 행보에 관심이 쏠리고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com