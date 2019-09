BTS부터 백종원까지 채널 돌리다 보면 추석연휴 '순삭'…가족 프로그램 총정리

정 넘치는 예능+자연 다큐 선보이는 KBS

추석 연휴를 '순삭'(순간 삭제)할 다양한 특집 프로그램들이 방송을 앞두고 있다. 각 방송사에서는 추석 전날인 12일 목요일부터 15일 일요일까지 4일간의 황금 연휴에 맞춰 가족들과 한 자리에서 모여 볼 수 있는 다채로운 프로그램을 편성했다. 방에 '콕' 박혀 가족들과 웃음과 감동을 나눌 수 있는 특집 프로그램 편성을 정리해봤다.KBS는 예능부터 자연의 아름다움을 담은 다양한 다큐멘터리 등 한가위를 맞아 온가족이 함께 즐길 수 있도록 감동과 재미를 선사할 예정이다.2TV에서는 예능 치트키 유세윤X붐이 뭉친 음악 예능 프로그램 '부르면 복이 와요 달리는 노래방'을 방송한다.노래방 트럭을 타고 각지를 찾아가 재미와 감동이 있는 사연은 물론, 숨겨왔던 흥과 끼를 직접 만나본다. MC가 부른 노래방 점수와 똑같은 점수를 받은 도전자는 대박 상금과 상품을 받을 수 있다. 12일, 13일 오후 8시 30분 방송된다.영화 편성 또한 풍성하다. 12일 19시50분 '닥터 스트레인지', 13일 19시50분 '공작', 14일 21시15분 '뺑반' 과 15일 22시35분 '성난황소'가 2TV를 통해 방송되며 '고산자, 대동여지도'가14일 23시30분 1TV를 통해서 방송된다1TV에서는 추석연휴 첫 날인 12일부터 13일까지 아침 9시 40분에 한.중.일 아시아 삼국이 각자 어떻게 자신만의 고유한 차 문화를 발전시켜왔는지를 다룬 '차도 삼국지' 2부작을 방영한다.추석 당일인 13일 오전 10시30분에는 국악동요 부르기 한마당(창작동요대회 수상작)이 방송되고, 낮 12시10분에는 분단의 생생한 현장인 임진각에서 이산가족의 아픈 현실을 알리고 평화 공존 체제의 현실적 방안을 모색하는 특별 생방송 '2019 만남의 강은 흐른다'가 방송된다.14일에는 '2019 나무야 나무야'가 두 편(9월14~15일, 21시40분) 방송되며, 연휴 마지막 날인 15일에는 연예인들이 장애인 스포츠를 통해 전국 대회 챔피언에 도전하는 과정을 그린 추석특집 '즐거운 챔피언'(13시20분)과 법무부 사회통합프로그램을 이수한 재한 외국인 100명을 대상으로 한 '외국인 도전골든벨'(19시10분)이 방송된다.MBC에서는 올해로 10주년을 맞은 명절 대표 예능프로그램 '2019 추석특집 아이돌스타 선수권대회'를 12일과 13일 양일간 방송한다.전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 트와이스, 레드벨벳, NCT127 등 유명 아이돌들이 총출동해 다양한 종목에서 활약할 예정이다.약 600만 구독자를 보유한 MBC Entertainment 유튜브 채널의 인기 콘텐츠인 '오분순삭'을 TV에서 만난다. 해당 시리즈 중 가장 높은 조회 수를 기록하고 있는 '지붕뚫고 하이킥', '무한도전' 그리고 '아빠 어디가' 등 MBC 예능 프로그램들의 대표 에피소드들을 한 번에 몰아볼 수 있다. 오는 14일 방송 예정.'추석특집 ALL ABOUT BTS'는 글로벌 스타 BTS(방탄소년단)가 2013년 데뷔했을 당시부터 올해 빌보드 상 수상까지 MBC에 출연했던 예능 영상을 비롯해 공연, 뮤직비디오, 비하인드 영상 등으로 구성, 풍성한 볼거리를 선사한다.'ALL ABOUT BTS' 1, 2부를 통해 BTS 멤버들의 데뷔 초 풋풋한 얼굴부터 프로페셔널한 모습까지 다양한 매력을 만나볼 수 있다.한편 지난 5일 첫 방송된 파일럿 예능 '언니네 쌀롱'은 스타의 의뢰를 받은 최고의 전문가들이 프라이빗한 살롱에 모여 스타의 머리부터 발끝까지 변신시켜주는 신개념 메이크 오버 토크쇼로, 추석연휴 첫 날인 12일 2회 방송을 앞두고 있다.첫 방송 이후 시청자들의 뜨거운 관심을 받은 '언니네 쌀롱'은 2회 방송에서 최현석, 김수용의 변신을 통해 꾸밀 줄 모르는 한국의 평균 4050 아저씨들의 변화를 보여줄 것을 예고해 기대를 모은다.그밖에 추석특선영화 2편 '말모이', '증인'과 MBC 인기 예능프로그램 '나 혼자 산다' '복면가왕' '라디오스타' '놀면 뭐하니?' '전지적 참견 시점' 등이 추석 특집으로 꾸며져 안방극장에 웃음와 감동을 전한다.앞서 지난 11일 'BTS 예능 연대기'로 연휴의 시작을 알린 SBS는 예능 '맛집'의 명성을 이을 예정이다.추석 당일인 13일 저녁 6시에는 금손과 금손이 만나는 황금손 프로젝트, '수작남녀-CRAFTSMAN' (이하 '수작남녀')가 방송된다. 수작(秀作)을 만들어낸 미다스의 손들과 그 노하우를 전수받은 연예인이 함께 수작업으로 작품 제작을 하게 된다. SBS 아나운서 배성재와 방송인 이지혜가 메인 MC로 활약하고, 연예계 대표 금손인 배우 '한보름'과 '재희'가 출연한다.13일 오후 8시 40분부터는 백종원의 '맛남의 광장'이 방송된다. '맛남의 광장'은 지역 특산품을 이용하여 신메뉴를 개발, 휴게소, 철도역, 공항 등 유동인구가 많은 만남의 장소에서 여행객들에게 선보이는 프로그램이다.백종원과 함께 '3대천왕'-'푸드트럭'-'골목식당'에서 호흡을 맞춰온 이관원 PD가 연출하며, 양세형, 백진희, 박재범이 백종원 사단으로 출연한다.이들은 지난 8월 황간 휴게소에서 충북 영동의 특산물을 활용한 이색 메뉴를 판매하며 성황리에 촬영을 마쳤다. '맛남의 광장'은 기존 푸드 예능프로그램과 달리 침체돼 있는 농가와 지역 경제 발전에 큰 기여를 할 것으로 보여 주목을 받고 있다.영화는 △ '사도' 12일 새벽 12시 25분 △'궁합' 12일 오전 10시 40분 △'국가부도의 날' 12일 밤 9시 45분 △'내안의 그놈' 13일 밤 10시 20분 △'신과 함께 죄와 벌' 14일 오후 4시 20분 △'신과 함께 인과 연'이 14일 밤 8시 40분에 TV최초로 방영된다.JTBC는 추석 연휴 기간 동안 신선한 포맷과 차별화 된 기획력이 돋보이는 세 편의 파일럿 예능프로그램을 선보인다.파일럿 프로그램은 '괴팍한5형제' 'GOSTOP' '막 나가는 뉴스쇼' 총 3편으로 모두 추석 연휴 기간 동안 방송된다.12일 밤 11시 '괴팍한5형제'가 방송된다. 까다롭고 별난 5형제 서장훈, 박준형, 김종국, 주우재, 엑소 백현이 생활 속 평범하고 다양한 주제에 대해 줄 세우며 토론을 벌이는 신개념 논쟁 토크쇼다.20대부터 50대까지 다양한 연령의 5형제가 논리적인 주장부터 근거없는 우기기까지 모두 허용되는 원초적인 토론의 장을 펼친다. 서로 다른 의견이 충돌하는 과정을 통해 신선한 재미를 끌어낼 예정이다. '아는 형님'의 유기환PD가 연출을 맡았다.연휴 마지막 날인 15일 밤 9시에는 'GOSTOP'(이하 '고스톱') 이 방송된다. '고스톱'은 혼자서는 해결 할 수 없는 고민을 익명으로 공개하고, 다양한 이들의 경험담을 덧붙여 해답을 찾아가는 토크 프로그램이다.하하, 장윤주, 유세윤, 스윙스, 김원중으로 이뤄진 '경험치 만렙' MC들과 100명의 방청객이 함께 한다. 연애, 결혼, 일, 사회생활 등 어른들의 고민을 주제로 허심탄회하게 소통하며 정답을 찾는 과정이 관전 포인트다. '냉장고를 부탁해'와 '요즘애들'을 만든 이창우PD가 연출한다.마지막 주자는 '막 나가는 뉴스쇼'다. '고스톱'에 이어 15일 밤 10시 20분에 만나볼 수 있다. 연예인들이 기자가 되어 사회·정치·문화 등 분야에 관계없이 각종 핫이슈를 직접 발로 뛰며 취재하고 보도하는 예능형 뉴스쇼다.김구라, 전현무, 장성규가 특종을 전파하는 열혈 기자단으로 활약한다. 여기에 최양락, 제아, 치타가 합류해 다양한 뉴스의 이면을 파헤칠 예정이다. '김국진의 현장박치기' '내 친구의 집은 어디인가' '투유 프로젝트-슈가맨' '한끼줍쇼'의 방현영 PD와 '효리네 민박' '스테이지K'의 김학민 PD가 연출자로 나섰다.또한, 3편의 추석 파일럿 프로그램 외에 12일 오전8시, 13일 오전 10시부터는 '캠핑클럽 몰아보기', 9월 14일 오전 12시 '