/사진=빅히트 뮤직

방탄소년단 뷔와 박효신의 듀엑곡이 빌보드 핫 100 차트에 진입했다.10일 미국 음악 전문 매체 빌보드의 공식 SNS에 따르면, 뷔와 박효신의 듀엣곡 ‘Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)’가 ‘핫 100’(12월 14일 자) 99위에 올랐다.뷔의 솔로곡 기준 다섯 번째 ‘핫 100’ 차트인이다.그는 지난 2021년 발표된 ‘그 해 우리는’ OST ‘Christmas Tree’(79위)를 시작으로 첫 솔로 앨범 ‘Layover’의 타이틀곡 ‘Slow Dancing’(51위), 수록곡 ‘Love Me Again’(96위), 올해 3월 발표한 디지털 싱글 ‘FRI(END)S’(65위)를 모두 이 차트에 진입 시킨 바 있다.지난달 29일 공개된 ‘Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)’는 재즈(Jazz)를 사랑하는 뷔의 취향이 반영된 곡이다.색소폰과 트럼펫, 몽환적인 느낌을 주는 프리페어드 피아노(내부에 다양한 물체를 넣어 소리를 변형한 피아노) 연주가 포근한 분위기를 자아낸다.미국의 재즈 보컬리스트 노라 존스(Norah Jones) ‘Don’t know why’의 작사가 제시 해리스(Jesse Harris)가 곡 작업에 참여했다. 뷔와 박효신의 다정한 목소리, 낭만적인 가사는 듣는 이의 마음을 설레게 한다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com