위기 직면한 'K-디스플레이'…차세대 OLED로 반전 노린다

中 거센 추격…'K-반도체' 위기

LCD 시장 주도권 뺏긴데 이어

OLED도 올 1분기 첫 1위 넘겨줘

中 기업, 정부 지원 업고 시장 잠식



차세대 OLED로 승부 거는 한국

삼성·LG 대대적 시설 투자 나서

스트레처블·올레도스 등 적극 개발

세계정보디스플레이학회(SID)가 지난 5월 주최한 '디스플레이 위크 2024' 전시장에서 관람객들이 삼성디스플레이 부스를 둘러보고 있다. 삼성디스플레이 제공

○올해 처음으로 OLED 1위 내줘

○올레도스 등 신기술로 기술력 우위 노려

LG디스플레이가 지난 8월 ‘K-디스플레이 2024’에서 18인치 슬라이더블 유기발광다이오드(OLED)를 적용한 자율주행 콘셉트카 내부. LG디스플레이 제공

AI기능 담긴 IT기기 수요확대 본격화…내년 고성능 OLED 패널 수요 급증할 듯

IT 기기 시장 확대가 관건

삼성디스플레이가 지난 5월 ‘ 세계정보디스플레이학회(SID) 디스플레이 위크 2024’에 처음으로 선보인 올레도스용 '파인실리콘마크스(FSM). 삼성디스플레이 제공

LG디스플레이가 지난달 공개한 최대 50% 늘어나는 ‘스트레처블 디스플레이’. 이 디스플레이는 12인치 화면이 18인치까지 늘어나도 일반 모니터 수준 고해상도 100ppi(인치당 픽셀 수)와 적녹청(RGB) 풀 컬러를 동시에 구현한다. LG디스플레이 제공

반도체와 함께 미래 첨단 산업으로 꼽힌 K디스플레이 산업이 올 들어 위기 상황에 직면했다. 액정표시장치(LCD) 시장 주도권을 중국에 내준 데 이어 기술력 우위를 점하고 있는 유기발광다이오드(OLED) 시장마저 중국의 추격이 거세지고 있어서다. 내년 OLED를 적용한 태블릿, 노트북, 모니터 등 정보기술(IT) 기기 시장 확대와 함께 스트레처블 디스플레이 등 차세대 OLED를 앞세워 국내 기업들이 반전을 꾀할 수 있을지 주목된다.시장조사업체 등 업계에 따르면 글로벌 OLED 시장에서 한·중 기업 간 시장 점유율 격차는 매 분기 좁혀지고 있다. 시장조사업체 DSCC 조사 결과 업계 1위인 삼성디스플레이의 올 3분기 중소형 OLED 3분기 점유율(출하량 기준)은 지난해 3분기 45%보다 8%포인트 줄어든 37%를 기록했다. 반면 2위인 중국 BOE는 지난해 3분기 점유율 13%에서 올해 3분기엔 소폭 늘렸다. 차이나스타(CSOT), 비전옥스, 티엔마 등과 같은 중국 기업도 지난해 3분기보다 점유율을 늘렸다.올 1분기엔 사상 처음으로 중국에 역전당하기도 했다. 시장조사업체 옴디아 조사 결과 올 1분기 한국의 글로벌 OLED 시장 점유율(출하량 기준)은 48.2%로 50.5%를 기록한 중국에 역전당했다. 1년 전과 비교해 한국(61.8%)은 점유율이 24.7% 줄어든 반면 중국(37.1%)은 13.4% 늘린 것이다.OLED 시장에서 중국의 이 같은 발 빠른 성장은 자국 정부의 전폭적인 지원 영향으로 잘 알려져 있다. LCD 시장을 장악한 것과 같은 방식이다. 중국 정부는 ‘중국 제조 2025’에 따라 OLED를 미래 육성 산업으로 지정해 과감한 기술 투자를 하는 것은 물론 기업에 지방 정부가 공동 투자를 하는 등의 자금 지원, 세제 혜택을 주는 방식으로 투자를 유도하고 있다. 이를 토대로 중국 디스플레이 기업들은 중소형 OLED 생산량을 한국산 제품보다 가격을 크게 낮춰 공급하는 물량 공세를 펴고 있다. 스마트폰, 노트북 등 중국 IT 기업들도 자국산 패널을 적극 채택하면서 지원 사격하고 있다. 여기에 중국 기업의 한국 인재 영입을 비롯한 기술 탈취 시도로 양국 간 기술 격차는 상당히 좁혀졌다. 이 같은 영향으로 BOE는 지난해 중국 전자기업 중 매출 기준 2위에 올랐다.국내 기업들은 IT용 OLED 시장 선점을 위한 시설 등 투자를 발 빠르게 늘려 중국의 추격에서 벗어나겠다는 전략을 펴고 있다. 삼성디스플레이는 충남 아산에 4조1000억원을 투자해 8.6세대 IT용 OLED 라인을 짓고 있다. 2026년 양산이 목표다. LG디스플레이 역시 OLED 중심 사업 구조 전환에 속도를 높이고 있다. LG디스플레이는 최근 베트남 하이퐁 OLED 생산 시설에 10억달러(약 1조3911억원)를 추가 투자하기로 했다. 이번 투자로 LG의 베트남 총투자 규모는 56억5000만달러(약 7조8620억원)로 늘어났다. 중국 광저우 대형 LCD 공장 매각 작업도 막바지에 있다.이들은 OLED 양산 범위를 자동차 등 다양한 제품으로 확장하고 저전력 OLED, 스트레처블 디스플레이, 올레도스 등 차세대 기술 개발에도 적극적이다. 중국산 OLED는 주로 내수 시장에 물량을 납품해 아직까진 한국산 패널보단 기술력이 뒤처지는 만큼 발 빠른 기술 개발로 우위를 이어가겠다는 것이다. 국내 기업들은 인공지능(AI)에 적용할 수 있는 저전력 디스플레이와 연신율(화면이 늘어나는 비율)을 확장한 스트레처블 디스플레이를 조만간 도입하겠다는 계획이다. 스트레처블 디스플레이는 신축성 있는 소재를 사용해 화면을 비틀거나 접고 늘릴 수 있어 ‘프리폼 디스플레이’로 불린다. 플렉시블보다 구현이 어려운 기술이다.삼성과 LG는 올해 업계 최초로 신기술도 공개했다. 삼성은 초미세 반도체 입자인 퀀텀닷을 이용해 자체 색을 내는 RGB 픽셀을 구현한 ‘QD-LED’ 디스플레이를 업계 최초로 선보였다. 현재 퀀텀닷 기술은 OLED에서 나온 빛이 QD 발광층을 통과해 색을 내는 ‘QD-OLED’ 형태로 상용화돼 있다. QD-LED는 QD 픽셀에서 직접 빛을 내는 방식이다. LG는 1만 니트(nit·1니트는 촛불 하나 밝기) 수준의 밝기를 제공하는 가상현실(VR)용 올레도스 기술을 선보였다.밝기뿐 아니라 해상도도 기존 기술과 비교해 획기적으로 높여 실감 나는 가상현실을 가능하게 한다는 게 회사 측 설명이다.국내 디스플레이 업계 반등은 태블릿, 스마트폰 등 정보기술(IT) 기기 수요 확대에 달려 있다. 초기 반응은 긍정적이다. 시장조사업체 DSCC에 따르면 올해 3분기 전 세계 유기발광다이오드(OLED) 패널 출하량은 전년 동기 대비 32% 증가했다. TV, 노트북 PC, 모니터, 태블릿PC, 스마트폰 등 전 부문에서 고른 성장세를 보였다.제품별로 살펴보면 태블릿 OLED 출하량이 전년 동기 대비 127% 급증해 가장 큰 성장폭을 기록했고, 스마트폰 OLED도 전년 동기 대비 39% 증가했다.올해 애플과 삼성전자 등이 신제품을 잇따라 출시한 영향으로 풀이된다. 애플은 지난 4월 업계 최초로 OLED 패널을 장착한 ‘아이패드 프로’와 지난 9월 ‘아이폰16’ 시리즈를 출시했다. 삼성전자는 7월 폴더블폰 ‘갤럭시 Z 플립·폴드 6’ 시리즈와 10월 태블릿 ‘갤럭시 탭 S10’ 시리즈를 출시했다.업계에선 내년부터 IT 기기 수요가 본격화될 것으로 예상하고 있다. 스마트폰과 태블릿뿐 아니라 노트북, PC 등 기기에 인공지능(AI) 기능이 적용되면서 전력 효율이 더 좋은 고성능 디스플레이인 OLED 선호도가 높아지면서다. 또 액정표시장치(LCD)가 장착된 IT 기기 교체 수요 주기가 다가오면서 OLED 패널 수요가 급증할 것이란 전망이다.시장조사업체 DSCC에 따르면 지난해부터 2028년까지 6년 동안 IT용 OLED 출하량이 연간 46% 성장률을 보이며 6000만 개 이상으로 늘어날 것으로 전망하고 있다. 디스플레이 장비 시장 규모도 2025년 102억9300만달러에서 2026년엔 111억2000만달러까지 확대될 전망이다.업계 관계자는 “국내 기업들이 8.6세대 라인을 본격 가동하고 AI 기능이 탑재된 IT 기기 수요가 늘면 국내 기업들의 원가 부담이 낮아져 중국의 추격을 달아날 수 있을 것”이라면서도 “장기적으로는 OLED 시장에서의 중국 공세가 거세 향후 경쟁은 불가피하다”고 말했다.일각에선 애플 맥북 에어 등 일부 제품의 OLED 채택 시점이 2028년으로 연기될 것이란 전망도 나온다. 애플의 아이패드 프로의 판매량이 비싼 가격 탓에 시장 전망을 밑돌았기 때문이다.DSCC는 올해 애플 아이패드 OLED 패널 출하량 전망치를 연초 1000만 대 수준에서 최근 670만 대로 크게 낮췄다.김채연 기자 why29@hankyung.com