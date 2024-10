/사진=SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트(이하 SM)와 카카오엔터테인먼트 북미통합법인이 선보인 첫 영국 보이그룹 '디어 앨리스(dearALICE)'의 성장과정을 다룬 '메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스(Made in Korea: The K-Pop Experience)'의 오리지널 TV 사운드트랙이 오는 1일 공개된다.BBC One과 BBC iPlayer에서 지난 8-9월 방영되고 ITV스튜디오가 국제 배급을 담당한 6부작 TV 시리즈 '메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스'는 100일 동안 서울에 머물며 K팝 트레이닝과 조언을 받고 뮤지션으로 성장하는 디어 앨리스 멤버들의 모습을 생생하게 담아내 뜨거운 관심을 받은 가운데, 종영을 기념하여 첫 오리지널 TV 사운드 트랙을 발매한다.'메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스'의 오리지널 TV 사운드트랙은 11월 1일 0시 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 디어 앨리스만의 개성이 녹아 있는 총 6곡의 경쾌하고 리드미컬한 음악과 화려한 글로벌 톱 프로듀서 및 작곡진이 참여해 눈길을 끈다.특히 타이틀 곡 'Best Day of Our Lives'(베스트 데이 오브 아우어 라이브스)는 경쾌하고 밝은 에너지의 곡으로 가사에는 자신에 대한 의심과 두려움을 극복하고 스스로를 믿으며 끊임없이 앞으로 나아가 인생의 최고의 순간을 기쁘게 맞이하자는 메시지를 담고 있으며, 에드 시런의 히트곡 작곡자이자 영국 최고권위의 대중음악상인 ‘2018 브릿 어워드(Brit Awards)’에서 '올해의 영국 프로듀서(British Producer Of The Year)'를 수상한 스티브 맥(Steve Mac)과 영국 출신 싱어송라이터 톰 그레넌(Tom Grennan) 등이 작곡 및 프로듀싱에 참여했다.더불어 디어 앨리스가 해당 TV 시리즈에서 처음으로 시청자들 앞에 선보였던 곡이자 주한영국대사관에 초청받아 멋진 무대를 꾸몄던 곡인 'Vibes'(바이브스), 서울공연예술고등학교 학생들 앞에서 첫 공개 무대를 장식했던 에너지 넘치는 곡 ‘Solar’(솔라), 그리고 한국을 대표하는 작곡가 겸 프로듀서 켄지(KENZIE)와 슈퍼주니어, 소녀시대, 엑소 등의 히트곡을 작업한 노르웨이 작곡가 그룹 Dsign Music(디자인 뮤직)이 협업한 'Life is a Movie'(라이프 이즈 어 무비) 등이 수록되어 있다.이 외에도 다이내믹한 팝 사운드를 자랑하는 'Classic'(클래식)에는 저스틴 비버, 찰리 푸스와의 작업으로 잘 알려진 세계적인 작곡가 제이크 토리(Jake Torrey)가 참여했으며, 영국 보이밴드 원디렉션, 웨스트라이프 등의 히트곡 제작에 일조한 웨인 헥터(Wayne Hector)와 작곡가 마이크 헨슨(Mich Hansen) 등이 함께한 'Time With You'(타임 위드 유)는 감미로운 멜로디와 따뜻한 가사가 인상적이다.'메이드 인 코리아: 더 케이팝 익스피어리언스'는 종영을 전후해 영국의 대표적인 일간지 디 이브닝 스탠다드(The Evening Standard), 가디언(The Guardian), 영국 매거진 더 라디오 타임즈(The Radio Times) 등 각종 현지 유력 매체들의 강력한 추천과 주목을 받으며 K팝의 위상을 높이고 화제성과 시청률, 음악성을 모두 잡았다는 평가를 받는 만큼, 이번 사운드트랙 역시 글로벌 음악 팬들의 높은 관심이 쏠릴 것으로 보인다.또한 디어 앨리스는 오는 11월 3일 영국에서 20년간 큰 사랑을 받아온 BBC의 간판 프로그램이자 한국에서 ‘댄싱 위드 더 스타’로 잘 알려진 영국 서바이벌 프로그램 ‘Strictly Come Dancing: The Results’(스트릭틀리 컴 댄싱: 더 리절트스)에 출연, 타이틀 곡 ‘Best Day of Our Lives’으로 특별 생방송 무대를 펼칠 예정이어서 이목이 집중될 전망이다.한편, 디어 앨리스는 SM과 카카오엔터테인먼트의 북미통합법인, 영국 엔터테인먼트 기업 Moon&Back Media(문앤백 미디어)가 손잡고 론칭한 영국 보이그룹으로, 블레이즈 눈(Blaise Noon), 덱스터 그린우드(Dexter Greenwood), 제임스 샤프(James Sharp), 올리버 퀸(Oliver Quinn), 리스 카터(Reese Carter) 총 다섯 명의 멤버로 구성되어 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com