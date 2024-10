일본 시장 공략 나선 한컴…일본 최대 IT 전시회 참가

한글과컴퓨터는 일본 최대 정보기술(IT) 전시회인 ‘2024 재팬 IT 위크 어텀(autumn)’에 참가한다고 23일 발표했다.이 전시회는 660여개 기업과 4만여명의 바이어가 참여하는 일본의 대표적인 IT 행사다. 이날부터 3일간 도쿄 마쿠하리 메세에서 열린다.한컴은 인공지능(AI) 기반 자동 문서 작성 도구 ‘한컴어시스턴트’와 AI 학습용 데이터 추출 SDK(소프트웨어 개발 키트) ‘한컴데이터로더’, AI 검색 및 질의응답 솔루션 ‘씽크프리 리파인더’ 등을 선보인다. 최근 투자를 완료한 스페인 기업 페이스피의 AI 생체인식 솔루션도 소개한다.한컴은 최근 일본 법인을 설립하고 시장 진출에 속도를 내고 있다. 이번 전시회를 계기로 현지 파트너와의 협력 네트워크를 강화하고 기술·마케팅 협력을 통해 일본 IT 비즈니스 생태계에 적극적으로 참여한다는 계획을 세웠다. 일본 시장에 맞춘 서비스를 제공해 고객 만족도를 높인다는 목표다.김연수 한컴 대표는 “일본은 내수 시장이 탄탄하고 소프트웨어 산업이 발달한 나라”라며 “일본 법인을 활용해 한컴의 AI 기술을 안정적으로 일본 시장에 제공하겠다”라고 말했다.이승우 기자 leeswoo@hankyung.com