'컴백' 아일릿 "'마그네틱'과는 또다른 매력 보여드리겠다"

그룹 아일릿(ILLIT)이 설렘 가득한 컴백 소감을 밝혔다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 21일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 2집 '아윌 라이크 유(I'LL LIKE YOU)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.아일릿의 컴백은 지난 3월 데뷔 이후 약 7개월 만이다. 윤아는 "데뷔 쇼케이스 때처럼 긴장되고 설렌다. 오늘부터 시작되는 활동을 많은 관심과 사랑으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 소감을 전했다.모카는 "이번 앨범에서는 더 많은 분들께 아일릿만의 매력을 보여드리고 싶다는 앨범으로 만들었다. 지난 앨범보다 성장한 모습을 보여드리기 위해 노력했다"고 말했고, 원희는 "첫 컴백이기도 하고, 팬분들의 반응이 기대돼서 데뷔 때보다 긴장된다. 좋은 곡으로 꽉 찬 앨범이니 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 당부했다.신보 '아윌 라이크 유'는 순간에 과몰입하는 소녀가 친해지고 싶은 상대를 만나 고민하지만, 결국 자신의 마음을 믿고 '너'에게 직진하는 '나'의 모습을 노래한다. 앨범에는 타이틀곡 '체리쉬(Cherish, My Love)'를 포함해 '아윌 라이크 유', 'IYKYK(If You Know You Know)', '핌플(Pimple)', '틱-택(Tick-Tack)' 등 총 5곡이 수록됐다.이로하는 "이번 앨범에 수록된 곡들은 다 다른 분위기라 각 곡마다 어떻게 표현하면 좋을지 고민했다. 아일릿의 새로운 곡을 들려드리게 돼 설렌다"고 했다. 민주는 "미니 2집의 모든 것들을 얼른 보여드리고 싶다. '마그네틱'과는 또다른 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다. 열심히 준비했으니 기대해 달라"고 덧붙였다.아일릿의 미니 2집 '아윌 라이크 유'는 이