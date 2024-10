[이진섭의 음미(美)하다]



'프리즈 런던 2024' Beyond the Scene #2 [갤러리]

화이트 큐브 (WHITE CUBE)



런던 대표 갤러리이자 프리즈를 움직이는 큰 축

예술 창고로 시작해 예술 랜드마크로 자리매김



화이트 큐브 수장고에서 故 박서보 화백의 유작과 대면

프리즈 런던 2024에 맞춰 트레이시 에민 특별전 개최

화이트 큐브 전경 / 사진. © 이진섭

故 박서보 유작과 트레이시 에민 작품이 공존했던 화이트 큐브

예술 창고로 시작한 공간, 이제는 런던 예술 랜드마크로

화이트 큐브 내부 / 사진. © 이진섭

제이 조플링의 화이트 큐브

독보적 시스템과 노하우를 갖춘 화이트 큐브의 수장고

故 박서보 화백의 유작과 대면

트레이시 에민의 청동 작품 <I followed you to the end>를 전시하고 있는 화이트 큐브 / 사진. © 이진섭

[차례대로] 화이트 큐브 버몬지 수장고 내부, 박서보 화백 작품이 들어있는 운송케이스 / 사진. © 이진섭

데미언 허스트의 작품들을 다루던 화학물질 취급시설 창고 / 사진. © 이진섭

화이트 큐브의 시니어 아티스트 코디네이터 김예원. 김예원은 박서보 화백이 화이트 큐브에서 첫 전시를 한 2016년부터 화백을 담당해왔다 / 사진. © 이진섭

[위] 故 박서보 화백의 유작 <뉴스페이퍼 묘법> (작품 전면) [아래] 아내 윤명숙 여사에게 바치는 헌사 (작품 후면) / 사진. © 이진섭

프리즈 런던 2024에 맞춰 열린 트레이시 에민 특별전

에곤 실레의 터치와 뭉크의 절망적 감성이 녹여진 작품

트레이시 에민 <The End of Love>(2024) / 출처. 화이트 큐브

트레이시 에민 특별전 담당 코디네이터 에밀리(왼쪽)와 전시에 대해 설명하고 있는 화이트 큐브 커뮤니케이션 디렉터 알렉스(오른쪽) / 사진. © 이진섭