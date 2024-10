그룹 키스오브라이프 /사진=S2엔터테인먼트 제공

걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새로운 앨범으로 글로벌 시장을 정조준한다.키스오브라이프는 15일 오후 6시 세 번째 미니 앨범 '루즈 유어셀프(Lose Yourself)'를 발매한다.'루즈 유어셀프'는 데뷔 앨범부터 현재까지 '자유'라는 키워드로 각 앨범을 유기적으로 연결해온 이들이 '자유'를 초월한 '몰입'의 과정을 표현한 앨범으로 타이틀곡 '겟 라우드(Get Loud)'를 비롯해 총 7개 트랙이 수록됐다.타이틀곡 '겟 라우드'는 더기 스타일의 힙합 리듬과 라틴 풍의 멜로디, 이를 뒷받침하는 기타 스트로크 찹이 인상적인 트랙으로 멤버들의 묵직하면서도 거친 개성 가득한 보컬과 랩이 돋보인다.현실에서 꿈을 좇는, 조금은 이상해 보이는 아티스트들의 이야기를 담아낸 이 곡은 자신이 좋아하는 것에 몰입하며 꿈을 꾸는 이들의 빛나는 순간을 조명하고 나도 몰랐던 새로운 자신을 발견하는 모습을 유니크하고 트렌디하게 풀어냈다.멤버 벨은 작곡에 참여했다. 데뷔곡 '쉿(Shhh)'을 비롯해 '안녕, 네버랜드', 'My 808', '세이스 잇(Says It)', '떼끼에로(Te Quiero)' 등 감각적인 음악으로 팬들의 뜨거운 호응을 받았던 벨은 한층 더 성장한 음악적 역량을 뽐내며 리스너들의 몰입을 돕는다.여기에 앨범 발매 전 선공개 트랙으로 발매된 몽환적 무드의 'R.E.M'을 비롯해 그루비한 사운드와 멤버들의 감각적인 보컬이 어우러진 '케미스트리(Chemistry)', 에지 있는 사운드와 랩, 몽환적인 보컬이 더해진 'Igloo', 이들의 통통 튀는 매력을 담아낸 '투 매니 알렉스(Too Many Alex)', 캐치하면서도 감성적인 멜로디의 록 트랙 '백 투 미(Back To Me)', 지나간 추억을 회상하며 상대를 그리워하는 '노 원 벗 어스(No One But Us)' 등이 담긴 이번 앨범은 R&B, 힙합, EDM 댄스 팝 등 다양한 장르가 담겼다.키스오브라이프는 지난해 여름 '괴물 신인'으로 가요계에 데뷔 후 뛰어난 실력과 퍼포먼스를 기반으로 국내외 리스너들의 지지를 받는 K팝 시장의 게임 체인저로 활약해왔다. 특히 올해 2000년대 Y2K 음악의 유행을 이끈 '마이더스 터치(Midas Touch)', 글로벌 대세로 도약한 '스티키(Sticky)'의 연이은 성공으로 단숨에 대세 아티스트로 자리매김한 이들이 국내를 넘어 글로벌 대세로 성장을 예고, 신보를 통해 보여줄 매력에 기대가 모인다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com