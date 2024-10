/사진=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이와 장혜진이 깊어지는 가을 감성을 선보인다.소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 1일 후이의 새 디지털 싱글 '잡초 (With 장혜진)' 콘셉트 포토를 공개했다. 황무지 속 무성하게 자라난 잡초 사이에 선 후이와 장혜진은 각자 두 눈을 감고 쓸쓸한 공간에 완벽하게 녹아들며 시선을 사로잡았다.또한 후이, 장혜진은 사진에서는 공허하고 아련한 눈빛을 발산하며 세대를 뛰어넘는 완벽한 호흡과 독보적인 분위기를 만들어냈다.후이의 새 디지털 싱글 '잡초 (With 장혜진)'는 가수, 프로듀서로서 역량을 보여준 올라운드 아티스트 후이와 레전드 보컬리스트 장혜진의 짙은 감성이 어우러진 트랙으로, 두 사람이 들려줄 하모니에 기대가 모인다.한편 후이의 디지털 싱글 '잡초 (With 장혜진)'는 오는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com