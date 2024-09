영상 모듈 닫기

그룹 루셈블(Loossemble) 현진이 2일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 세 번째 미니앨범 'TTYL' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 'TTYL'은 'We have endless love for you(우리는 너에게 무한한 사랑을 느껴)'를 메인 메시지로 품은 작품이다.수많은 사람들 속에 색다른 감정들과 다양한 인연들. 우리가 만나는 모든 사람들은 각기 다른 감정들과 생각들로 가득하다는 것. 과연 그것들은 두려울까 혹은 흥미로울까. 루셈블은 이러한 이야기를 주제로 글로벌 크루(팬덤 명)들과 소통에 나선다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com