그룹 루셈블 /사진=변성현 기자

그룹 루셈블(Loossemble)이 신곡에 대한 애정을 드러냈다.루셈블(현진, 여진, 비비, 고원, 혜주)은 2일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 세 번째 미니앨범 'TTYL' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.'TTYL'은 'We have endless love for you(우리는 너에게 무한한 사랑을 느껴)'를 메인 메시지로 품은 작품이다. 동명의 타이틀곡 'TTYL'을 비롯해 인트로, 새로 시도하는 유닛곡인 '컨페션스(Confessions)'와 '코튼 캔디(Cotton Candy)', 그리고 '호커스 포커스(Hocus Pocus)', '시크릿 다이어리(Secret Diary)'까지 다채로운 총 6트랙이 수록됐다.루셈블은 "살면서 많은 사람들을 만나는데 다 감정이 다르지 않냐. 다름을 받아들이고 이해하며 전 세계 분들에게 한층 성장한 루셈블의 모습을 보여드리려고 한다"고 설명했다.타이틀곡 'TTYL'은 플러그 사운드 신디사이저와 리드미컬한 업템포의 드럼 그리고 루셈블 멤버들의 풍성한 하모니가 돋보이는 팝 댄스곡이다. 가사에는 좋아하는 사람과 귀엽고 새침한 밀당을 표현하는 내용이 담겼다.고원은 'TTYL'에 대해 "'우리 이제 나중에 이야기 해'라는 의미다. 내적 댄스를 유발하는 새콤달콤한 곡"이라고 설명했다. 안무와 관련해서도 "밀당을 표현하는 동작들이 잘 녹아있다"고 소개해 기대감을 높였다.루셈블의 미니 3집 'TTYL'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com