에스파와 함께한 ‘KB 리브엠’ 광고 600만 조회수 돌파

내 삶의 주인공은 '나'

주체성과 자신감을 강조

국민은행은 K팝 대표 그룹 에스파와 함께한 KB Liiv M(이하 리브모바일)의 광고 영상‘통신을 내 맘대로, Liiv My Life’의 조회 수가 600만을 넘었다고 21일 발표했다.K팝 대표 그룹 에스파와 함께한 리브모바일 광고는 꾸밈없고 순수한 청춘의 일상을 그려내며 ‘내 삶의 주인공은 나’라는 주체성과 자신감을 강조했다.국민은행과 SM엔터테이먼트가 공동 기획한 에스파 첫 정규앨범 수록곡 ‘Live My Life’을 광고 음원으로 활용해 에스파의 새로운 모습과 리브모바일의 강점 등을 담았다.리브모바일 광고 영상에는 600개가 넘는 댓글이 달렸다. “개성있는 모델과 KB 브랜드가 잘 어울린다”, “20대가 원하는 삶의 방식을 잘 담은 것 같다” 등 긍정적 반응이 대부분이다.‘'Live My Life' 음원은 국내외 음원 차트 상위권에 진입해 화제가 되었다. 최근에는 더 큰 인기를 누리며 차트 순위 상승 중에 있으며 누적 감상 수가 750만 회를 넘어섰고, 매일 5만여명 이상이 감상하고 있다.국민은행과 에스파는 광고 영상에 이어 ‘Live My Life’ 챌린지 영상을 지난달 20일에 추가로 공개했다. 챌린지 영상은 국내외 팬들이 아티스트의 안무나 동작을 따라하는 것으로 인스타그램 릴스, 틱톡 등 숏폼 플랫폼에서 자연스럽게 바이럴 효과를 누릴 수 있다.국민은행 관계자는 “앞으로도 혁신적인 요금제 상품과 다양한 혜택을 선보일 리브모바일에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com