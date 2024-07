/사진=ENA '케이팝업 차트쇼'

ENA가 작심하고 만든 첫 음악 예능 '케이팝업 차트쇼'가 온다.'케이팝업 차트쇼'는 한 달에 한 번 팝업으로 열리는 월간 음악 차트쇼다. 12일 공개되는 2회 방송에서는 대세 아이돌 그룹 RIIZE(라이즈), EVNNE(이븐), ONE PACT(원팩트), WOOAH(우아), TRENDZ(트렌드지), CSR(첫사랑), CRAXY(크랙시)부터 발라드의 황제 KCM, 페스티벌의 신흥 강자 더 픽스(THE FIX)와 세계 최초 멤버 전원 남미 출신 그룹 BLINGONE(블링원) 등 화려한 라인업이 출격한다.특히 전 세계에 '라이즈 붐'을 일으키고 있는 RIIZE는 새로운 악기 세계관으로 돌아온 타이틀곡 'Boom Boom Base'와 선공개 곡으로 수많은 사랑을 받은 'Impossible' 무대를 선보이며 RIIZE표 격렬한 퍼포먼스를 뽐낸다.더불어 '꽁냥콘 VCR' 코너에서는 RIIZE가 데뷔 300일을 기념해 팬덤 BRIIZE(브리즈)를 위한 인형 뽑기 이벤트에 나선다. 녹화에서 호기롭게 시작한 앤톤은 상당히 난이도가 높은 인형 뽑기에 "이걸로 성공한 사람이 있어요?"라고 말해 웃음을 자아냈다는 후문. 팬들을 위해 고군분투한 RIIZE의 모습은 방송에서 확인할 수 있다.이 밖에도 팬과 함께하는 시그니처 코너 'MY FAN'에서는 TRENDZ가 팬덤 프렌드지와 함께한다. 팬들의 혼을 쏙 빼놓는 승부욕 가득한 모습부터 귀여운 애교까지 TRENDZ의 팬들을 향한 사랑이 현장을 발칵 뒤집었다는 후문이다.최초 음악방송 출연 소식으로 방송 전부터 팬들의 관심을 집중시킨 대세 밴드 더 픽스(THE FIX)는 강렬한 메탈 사운드의 무대를 선보인다. 이어 Y2K 열풍으로 MZ 세대의 인기를 한 몸에 받고있는 KCM는 애절한 발라드 무대로 눈과 귀를 즐겁게 할 예정이다.더불어 글로벌 대세 그룹 TRENDZ의 빛나는 무대부터 청량감 가득한 스테이지를 준비한 EVNNE, 더욱 강렬하고 색다른 퍼포먼스로 돌아온 WOOAH, 무대를 제대로 장악할 ONE PACT, 4세대 여전사 CRAXY와 통통 튀는 매력의 소유자 CSR, 그리고 지금까지 볼 수 없었던 BLINGONE의 무대가 공개된다.한편, 'MY FAN', '꽁냥콘 VCR'의 미방송분과 비하인드 영상은 'ENA 케이팝업 차트쇼' 유튜브 채널에서 만나볼 수 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com