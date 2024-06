3위 KB운용과 점유율 불과 0.95%p 차이

한국투자신탁운용 직원들이 ACE ETF 순자산액 10조원 돌파를 기념하고 있다. / 사진 = 한국투자신탁운용 제공

한국투자신탁운용은 자사의 상장지수펀드(ETF) 순자산총액이 10조원을 돌파했다고 25일 밝혔다.한국거래소에 따르면 전날 기준 ACE ETF의 순자산액은 10조543억원 집계됐다. 작년 말에 비해 순자산은 5조9179억원 늘었다. 시장 내 점유율은 6.63%다. 지난해 말 대비 1.74포인트 증가했다. ETF 업계 점유율 3위인 KB자산운용(7.58%)과 점유율 차이는 0.95%로 좁혀졌다.한국투자신탁운용 ACE ETF는 올해 들어 꾸준히 순자산액과 점유율을 키워왔다. ACE ETF가 매월 기록한 전월 대비 순자산액 증가율은 평균 9.27%에 달한다. 이에 따라 시장 내 점유율은 월평균 0.29%포인트씩 늘어왔다.운용사 측은 차별화된 상품을 공급해 점유율이 높아졌다고 해석한다. 한국투자신탁운용은 2022년 10월 ETF 브랜드를 ACE로 변경한 이후 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF, ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, ACE 미국주식 15%프리미엄분배 ETF 시리즈, ACE 빅테크 밸류체인액티브 ETF 시리즈 등을 상장했다.ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 기존에 상장된 반도체 ETF와 달리 반도체 산업을 4개 섹터(메모리·비메모리·파운드리·반도체 장비)로 구분해 섹터별 대표 기업에 집중 투자하고 있다. 반도체 산업 성장에 따른 수혜를 온전히 누리기 위한 것이라고 운용사 측은 설명했다.빅테크 투자 상품도 다양한 전략으로 상품을 선보이고 있다. 지난해 9월 공개한 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 글로벌 빅테크 기업 중 시가총액 상위 7개 기업에 집중적으로 투자하는 전략을 구사한다.ACE 미국빅테크7 +15%프리미엄분배(합성) ETF는 국내 최초 제로데이트(0DTE) 옵션을 활용하는 커버드콜 상품이다. 빅테크에 투자하면서 연간 최대 15%의 분배금을 받을 수 있다. 최근에는 ACE 애플밸류체인액티브 ETF를 비롯한 빅테크 밸류체인 상품을 출시하며, 인공지능(AI) 산업 대표기업을 중심으로 한 밸류체인 집중 투자 수단을 마련했다.회사는 글로벌 주식형 상품 외에 채권 상품에도 신경 쓰고 있다. ACE 미국30년국채액티브(H) ETF와 ACE 미국하이일드액티브(H) ETF는 미국 장기국채와 미국 하이일드 채권을 실물로 편입한 국내 최초의 상품이다. ACE 만기자동연장회사채 ETF 시리즈는 한국투자신탁운용만이 보유하고 있는 새로운 유형의 만기매칭형 채권 ETF로 꼽힌다.배재규 한국투자신탁운용 대표는 "앞으로도 빅테크나 반도체 등과 같이 장기 성장하는 산업을 분석해 투자자들이 적립식으로 분산 투자하며 포트폴리오에 꾸준히 담아갈 수 있는 상품을 선보일 것"이라고 밝혔다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com