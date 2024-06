그룹 아이브 /사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 아이브(IVE)가 영국 런던 '디 오투(THE O2)' 아레나에 입성했다.스타쉽엔터테인먼트측에 따르면 아이브는 런던 '디 오투' 아레나에서 펼친 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE') 공연을 기념해 디 오투 측으로부터 특별한 기념패를 전달받았다.리더 안유진은 소속사를 통해 "아이브의 첫 월드투어 '쇼 왓 아이 해브'를 런던 '디 오투' 아레나라는 세계적인 아티스트들이 공연했던 공연장에서 다이브와 함께 호흡하며 공연 할 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이고 영광이다. 늘 저희를 믿고 응원해 주는 다이브(공식 팬덤명) 덕분에 큰 성장을 할 수 있었다. 앞으로도 최선을 다해 최고의 음악을 들려드리는 자랑스러운 아티스트가 되겠다. 감사하고 사랑한다"고 소감을 전했다.영국 런던의 '디 오투' 아레나는 아이브에게 첫 공연 기념패를 수여했다. 해외 가수 빌리 아일리쉬(Billie Eilish), 레이(Raye), 톰 존스(Tom Jones) 등 유명 아티스트들이 거쳐 간 공연장으로도 알려져 '글로벌 대세돌'로 한 발짝 더 성장하며 앞으로의 행보에 대한 기대감을 높였다.아이브는 별도의 프로모션 없이 지난 16일(현지시간) 런던 첫 방문부터 '디 오투' 아레나에서 콘서트를 개최해 화제를 모았다. 공연장을 관객으로 가득 채운 이들은 다양한 콘셉트의 셋리스트들로 꾸며진 무대로 팬들의 뜨거운 함성을 이끌어냈다.아이브는 최근 미국 경제 전문지 포브스가 선정한 '아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인(FORBES 30 UNDER 30 ASIA 2024 LIST)'에 K팝 아티스트로는 유일하게 이름을 올리기도 했다.아이브는 계속해 23일 멕시코시티의 '팔라시오 데 로스 데포르테스(Palacio de los Deportes)에서 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브' 남미투어를 개최한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com