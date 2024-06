그룹 블리처스 /사진=우조엔터테인먼트 제공

무려 1년 2개월 만의 컴백이지만, 그 사이 블리처스에겐 아주 특별한 일이 있었다. 바로 영국 오디션 프로그램인 '브리튼즈 갓 탤런트'에 출연한 것. 이들은 K팝 아이돌 최초로 섭외를 받아 해당 프로그램에 출전했고, 준결승까지 진출했다.주한은 섭외 연락을 받았을 때를 떠올리며 "일본에서 공연하고 있던 중이었다. 믿기지 않았다"고 했다. 다만 처음엔 출연을 거절했다고 한다. 주한은 "기쁘긴 했지만 K팝 가수로서 나가는 거라 부담감이 컸다. 또 우리도 공연하는 중이었고, 컴백 준비도 이미 시작한 상태라 컨디션 문제도 있었다"고 이유를 밝혔다.하지만 제작진은 거듭된 러브콜에 결국 출연을 결정한 블리처스였다. '브리튼즈 갓 탤런트' 측은 블리처스의 이전 활동곡이었던 '마카레나'의 뮤직비디오를 보고 섭외를 제안했다고 한다.걱정과 달리 블리처스는 예선에서 숀 멘데스의 '데어스 낫띵 홀딘 미 백(There's Nothing Holdin' Me Back)'으로 라이브 퍼포먼스를 펼쳐 극찬받았다. 당시 무대가 끝나자 기립 박수와 환호가 터져 나왔던 바다. 준결승에서는 강렬한 분위기로 반전, 화려한 퍼포먼스와 함께 워*홀의 '브링 댓 파이어(Bring that Fire)'를 선보여 이 역시 폭발적인 반응을 얻었다.우주는 "첫 번째 예선 무대는 작가분들께서 추천한 곡을 한 거였다. 우리 음악을 하는 것도 좋지만 영국 대중들이 조금 더 쉽게 알 수 있을 만한 곡을 하라고 했다. 준결승은 우리가 곡을 골랐다. 콘셉트, 무대 방향성 등을 회사랑 상의해서 결정했다"고 밝혔다.'브링 댓 파이어'를 선곡한 이유를 묻자 주한은 "가사가 우리의 이미지, 상황과 잘 맞는다고 생각했다. 예선과는 다른 파격적인 모습을 보여드리고 싶었다. 무대, 의상 등 아이디어를 굉장히 많이 내면서 준비했다"고 답했다.진화는 현장 반응과 관련해 "카메라에 잘 안 담긴 것 같다"며 웃었다. 이어 "전혀 예상하지 못했는데 현장에 블리(공식 팬덤명)들이 있더라. 스케치북에 적어서 응원해 주더라. 준결승 무대 곡명처럼 (현장 분위기가) 그야말로 불을 가져온 것처럼 뜨거웠다"고 덧붙였다.우주는 "반응을 전혀 예상하지 못했다. 우리 거 하기 바빴다"면서 "예선보다 조금 더 괜찮아진 모습, 또 다른 콘셉트를 보여주고 싶은 마음이 확고했다. 연습한 대로 흥분하지 않고 멋있게 즐기면서 보여주는 게 목표였다. 당시 반응을 살피기보다는 우리가 할 일에 더 집중했던 것 같다"고 말했다.여유로운 상황에서 무대 준비를 한 건 아니었다. 무대 하나 당 주어진 준비 기간은 길어야 약 일주일. 크리스는 "선곡, 안무 작업이 오래 걸렸다. 또 제작진과 소통하려면 해외와 한국을 왔다 갔다 해야 했다"고 전했다.샤는 "그래도 준결승 때는 잠을 자면서 했는데 예선 준비할 때는 기억이 잘 안 나는 거 같다"며 웃었다. 진화는 "이번 앨범 녹음도 병행해야 했다. 하루 24시간 중 잠을 안 자면 남들의 2배를 살 수 있는 거라는 생각으로 준비했다"고 덧붙였다.주한은 "준결승 준비를 할 때는 레슨을 굉장히 많이 받았다. 거의 매일 하다시피 했는데 예선 때보다 더 나은 모습을 보여드리고 싶은 마음에 그랬던 것 같다"고 했다.물론 결승에 오르지 못한 건 아쉬움으로 남았다. 크리스는 "준결승은 결승 무대도 같이 준비해갔어야 했다. '슈퍼파워' 영어 버전을 결승에서 보여드리려고 했는데 아쉽게 못 보여드렸다"고 고백했다.하지만 이내 진화는 "우리의 목표는 각 분야의 최고라 할 수 있는 분들 앞에서 우리의 무대를 잘 보여드리는 거였다. 그런 부분에 있어서는 매우 만족하고 있다. 자신 있는 부분을 잘 표현한 것 같다. 98% 만족한다"고 했다."블루투스, 블리자드, 부리토, 브렉퍼스트, 벤치 프레스가 아닌 블리처스"라는 말로 재치 있게 팀을 소개했던 것과 관련해서는 "멘트를 생각하다가 재밌게 하고 싶어서 하나씩 던진 거였다. 우리끼리 장난으로 한 거였는데 진짜 무대에서 하게 됐다"며 웃음을 터트렸다.해당 멘트가 이번 활동 응원법에도 들어간다면서 "팬들이 우리와 부끄러움을 함께 해야 한다. 우리끼리 아는 유머 요소가 있다는 게 좋다"고 만족스러워했다.'브리튼즈 갓 탤런트'로 더 단단하게 자신감을 채운 블리처스였다. 진화는 "열심히 준비한 걸 무대에서 실수 없이 보여줘서 만족스럽다. 또 새로운 무대를 보여준 거였는데 큰 사고 없이 마쳐서 자부심이 커졌다. 이 기세로 컴백까지 잘 해내고 싶다"고 각오를 다졌다.그러면서 "'브리튼즈 갓 탤런트'를 통해 영국이나 유럽 쪽에서 우릴 알게 됐다는 반응을 접했다. 새로운 블리를 보러 영국 쪽에서도 공연을 해보고 싶다"고 덧붙였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com