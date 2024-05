외신도 주목한 한국의 '은둔형 외톨이'…원인은 '이것' 때문

외신에서 사회적 관계를 단절하고 정서적으로 고립된 채 살아가는 한국, 일본, 홍콩의 '은둔형 청년'들을 조명해 관심이 집중된다.미국 CNN은 '움츠러드는 삶:일부 아시아 젊은이들이 세상에서 물러나는 이유'(A shrinking life: Why some Asian youth withdraw from the world)라는 제목의 기사를 25일(현지시간) 보도했다.최근 일본 정부 조사에 따르면, 일본에는 '히키코모리'라고 불리는 은둔형 외톨이가 150만명에 달한다. 일본에서 은둔형 외톨이는 생활비 상승, 임금 정체 등 광범위한 경제 문제가 반영된 문제로 거론된다. 일본 전문가들은 직장을 잃거나 가족을 부양하기 위해 고군분투한 후 히키코모리가 되는 경우가 많다고 분석하고 있다. 가토 다카히로 규슈대 부교수는 "나가서 열심히 일하라고 남자아이들에게 가해지는 압력" 때문에 특히 남성들이 사회적 고립의 위험에 처해있다고 설명했다.한국에서도 이러한 문제는 부상하고 있다. 한국보건사회연구원 조사에 따르면, 2022년 기준 한국의 19~34세 인구 중 2.4%, 전국적으로 24만4000명 규모가 은둔형 외톨이로 파악된다. 허지원 고려대 심리학과 교수는 MZ(밀레니얼+Z)세대의 '완벽주의적 걱정' 성향이 영향을 미치고 있다고 분석했다. 비판에 민감하고 지나치게 자기 비판적이며 실패를 두려워하는데, 새로운 시도를 했지만 원하는 결과를 얻지 못할 경우 은둔형 외톨이가 될 수 있다는 것이다.홍콩에는 최대 5만명의 은둔형 외톨이가 있는 것으로 추산된다. 홍콩대 폴 웡 부교수는 이들 대부분이 중학생이나 고등학생이지만, 최근에는 10대 초반 청소년에게서도 은둔형 외톨이 문제가 나타나고 있다고 파악했다.국내외 전문가들은 아시아에서 처음 나타난 이러한 현상이 최근 미국, 스페인, 프랑스 등 다른 국가에서도 나타나는 듯한 분위기를 감지하고 있다. 인터넷 사용 증가와 대면 상호작용 감소도 원인으로 지목된다.CNN은 "이 과제는 많은 국가가 인구 노령화, 노동력 감소, 출산율 저하, 청소년 문제로 어려움을 겪고 있는 가운데 더욱 시급해지고 있다"고 강조했다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com