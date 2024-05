"아이폰 제쳤다"…애플 본고장 美 사로잡은 '갤럭시'

삼성전자의 스마트폰 갤럭시 시리즈가 미국 소비자 사이 가장 만족도가 높은 5세대 이동통신(5G) 스마트폰 브랜드로 뽑혔다.16일 업계에 따르면 삼성전자의 5G 스마트폰은 미국 소비자만족지수협회(ACSI)가 14일(현지시간) 발표한 ‘2023~2024년 소비자 만족도’ 보고서의 5G 스마트폰 부문에서 1위에 올랐다. 올해 삼성전자가 획득한 점수는 83점으로 지난해 81점에서 2점 상승했다.지난해 삼성전자와 공동 1위에 올랐던 애플은 올해 82점으로 2위를 기록했다. 지난해보다 1점 오르는 데 그친 결과다. 구글과 모토로라(레노버)는 78점을 기록했다.ACSI는 올해로 30주년을 맞은 미 시장조사업체로 매년 20만명의 소비자를 인터뷰해 1994년부터 만족도를 평가하고 있다. ACSI는 이번 조사에서 삼성전자가 1위에 오른 이유를 '운영체제의 편리한 사용성(ease of using its operating system)'과 '스크린의 품질(Screen Quality)' 때문이라고 설명했다. 전체 스마트폰 만족도에서는 삼성전자와 애플이 모두 82점을 기록하며 공동 1위에 올랐다.앞서 삼성전자는 첫 인공지능(AI)폰 갤럭시S24 시리즈 흥행과 함께 미국 스마트폰 시장에서 4년 만에 최고 점유율을 기록한 바 있다. 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자의 올해 1분기 미국 시장 점유율은 1년 전보다 4%포인트 상승한 31%를 기록, 1위 애플(52%)에 이어 2위를 차지했다. 시장점유율 31%는 2020년 1분기 이후 가장 높은 수치다.갤럭시S24를 통해 AI폰 이미지를 선점하면서 시장점유율 확대에 나선 결과로 풀이된다. 특히 삼성전자의 '갤럭시 S24 울트라'는 지난 3월 미국 유력 소비자전문지 '컨슈머리포트(Consumer Report)'가 선정한 '최고의 폰 카메라(Best Phone Cameras)' 평가에서 아이폰15 프로맥스를 제치고 1위에 오른바 있다.오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com