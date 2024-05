아티스트의 아티스트, '지코의 아티스트'는 "임영웅" [종합]

가수 지코가 '지코의 아티스트'에서 초대하고 싶은 아티스트로 가수 임영웅을 꼽으며 다채로운 음악을 선보이고 싶다는 포부를 전했다.지코는 23일 서울 영등포구 여의도 KBS TV공개홀에서 진행된 KBS 2TV '더 시즌즈-지코의 아티스트'(이하 '지코의 아티스트') 제작발표회에서 "초대해 콜라보레이션 무대를 보여주고 싶은 분은 임영웅 님"이라며 "트로트와 댄스, 힙합의 케미가 재해석되는 길이 열리지 않을까 싶다"고 기대했다.이어 자신이 프로듀싱을 하는 후배 그룹 보이즈넥스트도어를 언급하며 "케이오지엔터테인먼트에 보이넥스도어라는 그룹이 있다. 같이 무대를 꾸며도 재밌지 않을까 싶지 않다"며 "보이즈넥스트도어 담당 프로듀서는 이미 출연 승인을 했다곤 하더라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.'더시즌즈'는 KBS 심야 음악 프로그램 최초로 시즌제 방식을 도입해 작년 2월 '박재범의 드라이브'를 시작으로 '최정훈의 밤의공원', '악뮤의 오날오밤', '이효리의 레드카펫'까지. 각기 다른 매력을 가진 뮤지션이 MC를 맡아 다채로운 무대와 이야기를 선사해 왔다.다섯 번째 시즌 타이틀 '아티스트'는 2017년에 발매된 지코의 두 번째 미니 앨범 타이틀곡으로, 그의 독보적인 개성과 자체 프로듀싱 능력을 담아내며 솔로 뮤지션 지코(ZICO)로서의 입지를 다지게 했던 대표곡이다. "We are Artist"라는 가사처럼 금요일 밤, 뮤지션·관객·시청자 모두가 '아티스트'가 되어 즐길 수 있는 음악 파티를 기대하게 한다.연출자인 최승희 PD는 "프로그램 타이틀이 '지코의 아무노래'가 아닌 '지코의 아티스트'가 된 이유는 섭외 때문"이라며 "선배님들에게 전화하기엔 '아티스트'가 좋을 거 같다고 판단했다"고 고백했다.트렌드세터로 끊임없는 변화를 시도하는 그는 '아무노래'로 대한민국에 챌린지 열풍을 이뤄낸 주역이다. 또한 'Okey Dokey', 'Boys And Girls', '너는 나 나는 너', 'Artist', '새삥' 등 자동 떼창을 유발하는 음원 강자로 내공을 쌓아온 그가 '더 시즌즈'에서는 어떤 에너지를 발휘할지 관심이 모이고 있다. 데뷔 13년 동안 쌓아온 그는 다양한 음악 장르에 대한 폭넓은 이해와 소통까지 더해 여러 아티스트와의 케미를 이뤄낼 예정이다.또 다른 연출자인 김태준 PD 섭외 비법에 대해 "박재범, 이효리 씨도 그렇고 다들 제작진이 설득한다고 설득이 되는 분들이 아니다"며 "이전 MC들을 보시며 '어떻게 설득했냐' 궁금증을 갖는 분들도 많으신데, KBS 음악 프로그램들이 오랫동안 이어져 왔고, 그런 역사가 쌓여서 섭외가 가능한 게 아닌가 싶다"고 말했다.지코 역시 "저는 제가 MC를 하고 싶어 어필하는 입장이라 계속 프러포즈했다"며 "이런 만남이 성사됐다는 것 자체에서 굉장한 성취감을 느낀다"고 말했다.지코는 "데뷔 후 가장 꿈꿔온 무대가 KBS 뮤직 토크쇼였다"며 "처음엔 저의 모습을 보여드리고자함이 우선이었는데, 이제는 여러 뮤지션을 소개하고 싶은 메신저가 되고 싶어서 함께하게 됐다"고 전했다.또 "저의 차례를 기다렸다"며 "이전엔 저의 음악과 심볼을 보여주고 싶다는 마음이 앞섰는데, 이제는 그간 쌓아온 경력과 앞으로 보여줄 가능성의 접점을 이 프로그램을 통해 보여줄 수 있을 거 같다. 지금까지 제가 터득한 것들을 타 아티스트들과 함께 할 수 있을 거 같았다"고 기대했다.그러면서 "공교롭게도 이효리 선배 후임이 됐는데, 이효리 선배는 존재 자체로 '리스펙트'가 있었다"이라며 "그 부담감이 당연히 느껴졌지만, 그 부담감을 계기로 성장할 목표가 생겼다"고 포부를 밝혔다.첫 녹화는 '더 시즌즈' 최초로 스탠딩으로 진행된다. 최 PD는 "1500명 수용이 가능하다"고 소개했다. 그러면서 "지코 씨가 무대를 '찢겠다'는 의지가 대단하다"면서 "매번은 아니지만 자주 하겠다"고 예고해 기대케 했다.한편 '지코의 아티스트'는 오는 26일 밤 10시 첫 방송 된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com