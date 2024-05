트랜스베버리지, 2024 바앤스피릿쇼 참가…시음 행사·마스터 클래스 진행

트랜스베버리지는 3일부터 5일까지 3일간 열리는 '2024 서울 바앤스피릿쇼'에 참가한다고 2일 밝혔다.국내 소비자들에게 큰 사랑을 받고있는 버번 위스키 '와일드 터키'와 '러셀 리저브'의 다양한 제품 시음 및 판매 행사와 함께 마스터 클래스를 진행할 예정이다.2022년부터 3년 연속 참가하는 트랜스베버리지는 '와일드 터키 101 라이'를 비롯해 '와일드 터키 101 하이볼'을 소개한다. 러셀 싱글 배럴과 싱글배럴 라이를 한정 판매하고, 희소 수량으로 발매된 러셀 리저브 13년의 구매 기회를 제공한다.서울 바앤스피릿쇼는 새로운 주류 산업의 문화와 트렌드를 이끄는 하이 클래스 주류 전시회로, 4일에는 2024 캄파리 레드 핸드 대회 등 다양한 정보를 얻을 수 있는 이미란 트랜스베버리지 대사의 캄파리 아카데미 프로그램 마스터 클래스, 주락이 월드 조승원 기자의 와일드 터키 마스터 클래스가 준비되어 있다.와일드 터키 부스에서는 개인 잔을 가져오면 '와일드 터키 81', '와일드 터키 81라이', '와일드 터키 허니', '와일드 터키 롱 브랜치', '와일드 터키 101', '와일드 터키 101 라이' 등 와일드 터키 6종의 시음이 가능한 BYOG(Bring Your Own Glass)를 통해 플라스틱 등 일회용품 사용을 줄이려는 친환경 노력도 기울인다.국내 최고의 믹솔로지 바가 참여한 인피니티 바에서는 국내 최정상급 바텐더들이 만든 와일드 터키, 더 글렌그란트, 캄파리로 만든 최고급 칵테일을 만나는 기회를 가질 수 있다.현장에서는 와일드 터키 101라이, 러셀 리저브 싱글배럴 라이, 마스터스 킵 코너스톤과 잭링크스 비프 스틱, 페리에 플레인이 페어링 된 프리미엄 테이스팅 키트를 특별한 가격에 판매한다.2024 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상한 와일드 터키 12년 디스틸러리 에디션이 세트 패키지로, 와일드 터키 81, 아메리칸 허니, 와일드 터키 라이, 와일드 터키 101 라이, 와일드 터키 101 8년, 마스터스킵 시리즈 4종, 리저브 10년은 낱병으로 각각 준비되어 있다.위스키 매니아들에게 큰 사랑을 받는 러셀 리저브 싱글배럴과 러셀 리저브 싱글배럴 라이는 3일간 각각 101병씩 특별 제작물과 함께 선착순 판매되고, 러셀 리저브 13년은 3일간 매일 1병씩 추첨을 통해 판매된다.와일드 터키 하이볼 글라스, 와일드 터키 온더락 글라스, 와일드 터키 유리 하이볼 등과 더불어 스미스 앤 레더 키링, 스미스 앤 레더 카드 지갑, 빅아그네스 와일드 터키 캠핑체어 등 다양한 굿즈 제품과 각인 서비스 등 다양한 소비자 행사도 준비되어 있다.이 외 SNS에 와일드 터키와 하이볼 가이드 코리아 인스타그램 팔로우 후 해시태그와 함께 와일드 터키 부스 사진을 업로드하면 다양한 상품에 당첨될 수 있는 카드도 제공한다.하헌형 기자 hhh@hankyung.com