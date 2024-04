그룹 엑스디너리 히어로즈 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 엑스디너리 히어로즈가 팬들을 위한 특별한 콘서트를 선보였다.엑스디너리 히어로즈는 21일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 단독 콘서트 '클로즈드 베타: 버전 6.0(Closed ♭eta: 6.0)'을 개최했다. 19~20일에 이은 3회차 공연이다.엑스디너리 히어로즈가 국내에서 콘서트를 통해 팬들과 만나는 건 지난해 11월 데뷔 첫 월드투어 '브레이크 더 브레이크(Break the Brake)' 일환으로 진행한 서울 공연 이후 약 5개월 만이다.엑스디너리 히어로즈가 국내에서 콘서트를 통해 팬들과 만나는 건 지난해 11월 데뷔 첫 월드투어 '브레이크 더 브레이크(Break the Brake)' 일환으로 진행한 서울 공연 이후 약 5개월 만이다. 콘서트는 3회차 모두 전석 매진돼 한층 높아진 엑스디너리 히어로즈의 인기를 실감케 했다.멤버들은 오프닝에서만 무려 6곡을 소화하며 분위기를 단숨에 뜨겁게 달궜다. 강렬한 밴드 사운드와 함께 '브레이크 더 브레이크'로 힘차게 포문을 연 엑스디너리 히어로즈는 'Freakin' Bad', 'Bicycle', '잠꼬대', 'Man in the Box', 'KNOCK DOWN'까지 잇달아 소화했다.이들은 정열의 오프닝을 마친 후 "오늘이 최고로 뜨거운 것 같다. 오늘 재밌고 멋진 추억들 쌓고 가셨으면 한다"고 말했다.이어 콘서트명에 대해 "비공개 테스트를 의미한다. 말 그대로 여기 있는 분들에게만 신곡 무대를 특별히 공개한다는 의미를 담은 콘서트"라고 밝혀 팬들의 호응을 얻었다.그러면서 "이번 콘서트는 버전 6.0에 불과하다. 앞으로 하나하나 조금 더 업그레이드되어 가는 무대를 보실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.이번 공연을 마친 뒤 엑스디너리 히어로즈는 30일 정규 1집 '트러블슈팅(Troubleshooting)'을 발매한다. 6~9월 총 5개월에 걸쳐 공연도 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com