뮤지컬 배우 카이 인터뷰

"데뷔 초부터 꿈꿨던 월드투어"

"'절친' 도겸, 나중에 꼭 초대해 달라고"

뮤지컬배우 카이 /사진=EMK엔터테인먼트 제공

카이가 뮤지컬 배우 최초로 단독 월드투어에 나서는 가운데, '절친'인 그룹 세븐틴 도겸의 응원을 받았다고 밝혔다.카이는 16일 오후 서울 강남구 EMK뮤지컬컴퍼니 사옥에서 첫 월드투어 '카이 인투 더 월드(KAI INTO THE WORLD)' 개최 기념 언론 인터뷰를 진행했다.데뷔 16년 차 뮤지컬 배우인 카이는 월드투어가 오랜 꿈이라고 했다. 그는 "데뷔 초에는 다들 자기가 월드 스타가 될 거라 생각하지 않냐. 나도 막연하고 허황된 꿈에 사로잡힌 청년이었다. 그때부터 월드투어가 하고 싶었다"며 웃었다.그러면서 "언젠가는 나도 H.O.T.나 신화처럼 월드투어를 하겠다는 막연한 꿈을 가지고 있었는데 그게 16년 만에 이뤄진 것"이라고 덧붙였다.특히 그는 절친인 세븐틴 도겸을 언급하며 "그 친구는 늘 돔 투어를 한다. 사람이 너무 많이 와서 돔에서 해야 한다더라. 그에 비할 건 아니지만 뮤지컬이라는 음악을 가지고 월드투어를 할 수 있다는 게 내게는 매우 큰 영광"이라며 미소 지었다.월드투어 경험이 많은 도겸으로부터 어떤 조언을 들었냐고 질문하자 "안 그래도 그저께쯤 도겸이한테 문자가 왔다. 세븐틴 콘서트를 하니 놀러 오라더라. 그래서 '너만 하냐? 나도 한다. 네가 일본으로 오라'고 농담으로 얘기했다"고 답했다.이어 "도겸이가 '이번에는 형 음악회를 못 가지만 나중에 꼭 초대해달라'고 했다"면서 "도겸이는 항상 나를 응원해주는 든든한 동생이다. 재작년에 발매한 앨범에서 듀엣으로 호흡해주기도 했다. 소고기 한판으로 (고마움을) 대신하긴 했는데, 무작정 형이 한다고 하면 도움을 실어주겠다고 한 게 고마웠다. 내겐 소중한 동생"이라며 각별한 마음을 드러냈다.카이의 월드투어 콘서트 '카이 인투 더 월드'는 오는 28일 일본 도쿄의 톳판홀에서 출발해 5월 6일 미국 뉴욕 카네기홀, 5월 11일 LA의 The Broad Stage, 5월 22일 중국의 충칭대외경무대학음악홀, 6월 29일 한국 예술의 전당 리사이틀홀로 이어진다.클래식과 뮤지컬을 결합해 오직 피아노와 목소리만으로 뮤지컬 음악을 소화한다. 카이는 '레미제라블', '오페라의 유령', '캣츠'를 비롯한 4대 뮤지컬부터 '지킬 앤 하이드', '엑스칼리버', '베토벤' 등 팬들을 열광케 했던 카이의 작품 속 불후의 명곡들을 부를 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com