'브레인 시그널 활성화를 위한 뇌건강 포럼'

애피어, 게임 마케팅 세미나 개최

글로벌 AI 서비스형 소프트웨어 기업 애피어(Appier)가 28일 서울 역삼 포스코타워에서 글로벌 진출을 원하는 게임 마케터들을 위한 오프라인 세미나를 개최, 게임사 마케팅 담당자들이 참가를 기념하며 포즈를 취하고 있다.에어브릿지, 앱트위크, 디지털하츠, 플레이오와 함께 진행한 이번 행사는 ‘Game On! Play On! Global On! 글로벌 진출 트렌드 & 노하우’를 주제로 진행됐다./사진=애피어 코리아 제공글로벌 AI 서비스형 소프트웨어 기업 애피어(Appier)가 28일 서울 역삼 포스코타워에서 글로벌 진출을 원하는 게임 마케터들을 위한 오프라인 세미나를 개최, 게임사 마케팅 담당자들이 게임사의 해외 진출에 대한 포부와 다짐을 남기고 있다./사진=애피어 코리아 제공김범준 기자 bjk07@hankyung.com