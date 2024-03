"대학은 지역경제 생태계의 일원…평생교육 통해 학령인구 감소 극복을"

“대학이 앞으로 살아남기 위해서는 평생교육 역할을 강화해 지역 경제 생태계의 확실한 일원이 돼야 합니다. 이를 위해서는 ‘자국 젊은이를 가르친다’는 대학의 정체성도 확 바꿀 필요가 있습니다.”짐 나이츠 전 영국 학교부 장관(사진)은 25일 한국경제신문과의 이메일 인터뷰에서 “인구 감소 등으로 어려움을 겪는 지방대들은 지역과의 연계를 강화해야 한다”며 이같이 말했다. 나이츠 장관은 토니 블레어 정부에서 학교부 장관(Minister of State for Schools), 고든 브라운 정부에서 고용부 장관(Minister of State for Employment and Welfare Reform) 등을 지낸 교육 전문가다. 지금 글로벌 에듀테크 기업인 굿노트에서 고문으로 일하고 있다.나이츠 장관은 지방대가 지역과 긴밀한 관계를 맺어야 한다고 조언했다. 그는 “학령 인구 감소를 평생 교육을 통해 극복해야 한다”며 “지역 기업들과 파트너십을 맺고 이들이 원하는 교육을 해줄 수 있는 교육기관으로 거듭나야 한다”고 말했다.유학생을 유치하는 것도 한 방법이라고 했다. 특히 국내 학생에게는 등록금을 올릴 수 없지만 유학생에게는 높은 등록금을 받을 수 있다는 것도 장점이다. 그는 “유학생이 늘어나면 이민자 문제가 발생할 수 있지만 이보다는 다양성이 주는 혜택이 더 크다”며 “인종적 다양성은 더 많은 견해와 의견을 가져올 수 있고 이는 창의성, 혁신성과 연관된다”고 강조했다.특히 이민자가 결국 나라의 경쟁력에 도움이 될 수 있다는 관점의 전환이 필요하다고 했다. 나이츠 장관은 “가족과 함께 오는 유학생을 꺼릴 수도 있지만, 홀로 오는 학생은 교육을 마친 후 본국으로 돌아갈 가능성이 더 높다”며 “고도로 숙련된 이민은 우리 사회에도 긍정적”이라고 말했다.대학이 영어수업을 강화하는 것도 필요하다고 했다. 나이츠 장관은 영국·미국 대학이 주요 대학 순위에서 높은 평가를 받고, 많은 유학생이 선호하는 이유 중 하나가 ‘영어 사용’이라고 꼽았다. “경제, 외교, 학문 등에서 가장 중요한 언어이기 때문에 영어로 교육을 받으려는 수요가 많다”는 것이 그의 생각이다.그는 대학이 겪는 재정적 위기에 대해서는 영국에서 검토한 ‘졸업세’ 도입을 고려해 볼만하다고 했다. 졸업세는 영국 정부가 대학생에게 지원하는 학비를 졸업 후 연봉이 일정 금액이 되면 상환받는 제도다. 나이츠 장관은 “영국 학생들에게 등록금을 올리는 것은 정치적으로 불가능한 문제”라며 “나 역시 등록금을 올려서 학생들에게 빚을 늘리는 것은 답이 아니라고 보지만 대신 지급능력을 공정하게 반영한 졸업세를 재검토할 필요가 있다”고 주장했다.강영연 기자 yykang@hankyung.com