SM엔터테인먼트의 글로벌 공연 브랜드 'SM타운 라이브(SMTOWN LIVE)' 도쿄돔 콘서트가 성황리에 마무리됐다.지난 21~22일 일본 도쿄돔에서 'SM타운 라이브 2024 SMCU 팰리스 도쿄'가 진행됐다. 일본 전국 80개 극장의 라이브 뷰잉과 KNTV로도 방영되었으며, 마지막 날 공연은 비욘드 라이브와 위버스를 통해 온라인 동시 생중계됐다.이번 공연은 'SM타운 라이브'의 도쿄돔 콘서트 통산 20회차를 맞이하는 공연이자 첫 겨울 도쿄돔 콘서트라는 점에서 개최 전부터 현지 팬들의 높은 관심이 쏠렸다. 양일 전석 매진을 기록, 총 10만명의 관객을 동원했다.강타, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대 태연·효연, 조미, 레드벨벳, NCT 127, NCT 드림, WayV, 에스파, 라이즈, NCT 위시 등 SM 소속 아티스트들이 대거 출연해 약 4시간 동안 그룹, 솔로, 유닛, 컬래버레이션 무대 등으로 다채로운 음악과 퍼포먼스의 향연을 이뤘다.동방신기 '레벨(Rebel)', '다운(Down)', 슈퍼주니어 '쏘리 쏘리(SORRY, SORRY)', '미인아(Bonamana)', 레드벨벳 '칠 킬(Chill Kill)', '필 마이 리듬(Feel My Rhythm)', NCT 127 '팩트 체크(Fact Check)', '질주(2 Baddies)', NCT 드림 'ISTJ', '위 고 업(We Go Up)', WayV '온 마이 유스(On My Youth)', '러브 토크(Love Talk)', 에스파 '드라마(Drama)', '스파이시(Spicy)', 라이즈 '토크 색시(Talk Saxy)', '겟 어 기타(Get A Guitar)' 등 각 그룹의 히트곡 무대와 NCT 위시의 힘찬 시작을 알린 데뷔곡 '위시', 신곡 'NASA' 무대 등이 쉼없이 이어졌다.더불어 강타 '아이즈 온 유(Eyes On You)', 태연 'To. X', 효연 '픽처(Picture)', 조미 'Mañana', 태용 '샤랄라(SHALALA)', 텐 '나잇워커(Nightwalker)' 등 열띤 함성을 이끌어낸 개성 가득한 솔로 무대, 강렬하고 매혹적인 아이린 & 슬기 '몬스터(Monster)', NCT U만의 멋으로 도쿄돔을 들썩인 '배기 진스(Baggy Jeans)' 등 유닛 무대 역시 이번 공연에 풍성함을 더했다.뿐만 아니라 SM 선후배가 뭉쳐 파워풀한 퍼포먼스를 보여준 동방신기·라이즈의 '라이징 선(Rising Sun)'과 슈퍼주니어·NCT 위시의 'U', 강타와 도영의 애절한 감성을 담은 '인형', 려욱과 소희가 유려한 보컬을 들려준 '어린왕자', 태연과 재현의 아름다운 하모니로 설렘을 자극한 '스타라이트(Starlight)', 슬기·제노·카리나·원빈의 특급 케미스트리가 돋보인 'Hot & Cold', 카리스마 넘치는 래핑을 선보인 태용·제노·헨드리·양양·지젤 'ZOO' 등 'SM타운 라이브'로만 만날 수 있는 특별한 컬래버레이션 스테이지도 화려하게 펼쳐졌다.현지 팬들과 만나는 자리인 만큼 현지 발표곡 무대와 일본어 버전 무대, 일본 인기곡 커버 무대도 준비해 좋은 반응을 얻었다.콘서트 말미에는 에스파의 세계관에 등장한 버추얼 아티스트 나이비스(nævis)의 데뷔 커밍순 영상이 깜짝 오픈돼 눈길을 끌었다.아울러 전 출연진이 엔딩 무대에 올라 'SM타운 라이브'의 상징이자 패밀리송인 '빛(Hope from KWANGYA)'을 다 같이 열창해 감동을 안긴 것은 물론, 공연장 곳곳을 돌아다니고 이동차에 올라타 뜨거운 응원을 보내준 관객에게 더욱 가까이 다가가 감사의 마음을 전하는 훈훈한 모습으로 피날레를 장식했다.'SM타운 라이브'는 전 세계 주요 도시에서 성황리에 개최되어 왔으며, '한국 단일 브랜드 공연 최초 프랑스 파리 공연', '아시아 가수 최초 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 공연', '해외 가수 최초 중국 베이징올림픽주경기장 공연', '두바이 최초 대규모 K팝 공연' 등 화제에 오르며 전 세계 음악 팬들의 사랑을 받고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com