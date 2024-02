北 노동당 산하 IT조직, 韓 불법 도박사이트 수천개 만들었다

북한의 IT 조직이 한국인 조직에 불법 도박 사이트를 제작해준 것으로 드러났다. 한국인 조직은 이를 통해 수조원대의 수익을 거둔 것으로 나타났다. 사이버 도박 범죄의 배후에 북한이 깊숙이 개입해 있다는 구체적인 증거가 드러난 셈이다.국가정보원은 불법 도박사이트를 제작해 한국인 사이버 범죄 조직에 판매한 북한 IT 조직원 신원을 비롯, 사이트 개발·판매·운영 실태 전반을 파악하고 관련 사진과 동영상 등을 입수했다고 14일 밝혔다. 또 북한 IT 조직에 수천 개의 도박사이트 제작을 의뢰하고 이를 판매해 수조원대 수익을 올린 한국인 범죄조직에 대해서도 경찰과 실체를 규명하고 있다고 발표했다.이번에 적발된 북한 IT 조직은 중국 단둥에서 활동하고 있는 ‘경흥정보기술교류사’로 김정은 국무위원장의 개인 비자금을 조달·관리하는 노동당 39호실 산하 조직이다. 대남 공작을 담당하는 정찰총국 소속으로 39호실에 파견돼 ‘경흥’의 운영을 총괄하고 있는 김광명 단장 아래, 정류성·전권욱 등 15명의 조직원이 체계적인 분업 시스템을 갖추고 도박사이트 등 각종 소프트웨어를 제작·판매해온 것으로 나타났다. 이들은 매달 1인당 통상 500달러씩 평양에 상납하고 있었다.국정원이 이번에 입수한 사진과 영상엔 북한 IT 조직원이 신분을 밝힌 SNS 대화뿐 아니라 일감 수주에 활용한 위조 신분증까지 포함돼 있다. 경흥정보기술교류사의 체류지는 조선족 대북 사업가가 운영하는 단둥시 펑청 소재 ‘금봉황 복식유한공사’라는 의류공장의 기숙사로 확인됐다. 단둥은 북한 노동력을 바탕으로 중국 의류 생산기지로 부상한 곳이다. 이들은 중국인 브로커를 통하거나, 구글·링크드인 등 포털사이트에 노출돼 있는 중국인 신분증에 본인 사진을 합성해 중국인 개발자로 위장했다. 이후 텔레그램, 위챗 같은 SNS나 업워크 등 구인·구직 사이트에서 일감을 물색한 것으로 알려졌다. IT업계 종사자의 경력증명서를 도용해 박사학위 등 최고의 IT 역량을 보유한 외국인 행세를 하기도 했다. 유엔 안보리가 2017년 대북제재 결의 2397호를 채택하면서 북한인 신분으로는 중국에서 일감을 수주할 수 없었기 때문이다.이번에 연루된 한국인 범죄조직은 이들이 북한인으로 구성된 조직임을 알면서도 거래를 계속한 것으로 드러났다. 사이트 제작 비용이 한국이나 중국 개발자에 비해 30~50% 저렴한 데다가 한국어 소통까지 가능했기 때문으로 풀이된다. 북한 IT 조직원들은 불법 도박사이트 제작에 건당 5000달러, 유지·보수 명목으로 월 3000달러를 받고 있었으며, 이용자 증가시 월 2000~5000달러를 추가로 받은 것으로 파악됐다. 또 전문 디자이너를 두고 도박사이트 운영자들의 취향에 맞는 다양한 디자인의 도박사이트를 만들어 구매를 유도하기도 했다. 이들은 사이트 제작 이후 유지·보수 과정에서 관리자 권한으로 회원들의 개인정보를 수집하고 내부에 악성코드를 심어 회원정보도 탈취한 것으로 확인됐다. 이런 방법으로 확보한 개인정보 1100여 건을 DB화해 판매를 시도하기도 했다.함께 연루된 국내 범죄조직은 도박사이트용 서버를 구매해 북한 IT 조직에 제공했고, 이들이 해당 서버를 우리 기업의 기밀을 해킹하는 데 이용한 사실도 적발됐다. 이들에게 무엇보다 중요한 것은 대북 경제 제재망을 피해 불법 도박사이트의 판매 대금을 무사히 전달받는 것이었다. 이를 위해 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 브로커에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도 포착됐다. 이번에 적발된 ‘경흥’ IT 조직처럼 해외에서 사이버 도박 프로그램 등을 개발하고 판매하는 외화벌이 조직원은 수천 명에 달하며, 대부분 중국에서 불법적으로 활동 중인 것으로 파악된다고 국정원은 밝혔다. 김종우 기자 jongwoo@hankyung.com