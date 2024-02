클래식부터 예술다큐까지..풍성한 한경아르떼TV 설 특집

지휘자 김광현이 이끄는 아르텔 필, 피아니스트 김정원과 협연

신년을 맞이하며 아르텔 필하모닉 오케스트라의 제3회 정기연주회가 오는 18일 예술의전당 콘서트홀에서 개최된다. 이번 연주회는 아르텔 필하모닉 오케스트라의 창단 5주년을 기념하는 음악회로 그 의미가 더욱 깊다. 5년 전 예술 협동조합으로 탄생한 아르텔 필은 여러가지 의미있는 사업과 연주회로 깊이 있는 예술성과 함께 위로와 희망을 노래하고 있다. 이번 창단 5주년 기념 음악회에서는 차이코프스키의 두 작품이 연주된다. 탁월한 음악적 해석력으로 많은 유수의 교향악단을 지휘하며 활발한 활동 중에 있는 김광현 지휘자가 이끄는 아르텔 필, 그리고 세계적으로 인정받고 있는 피아니스트 김정원의 협연으로 관객의 마음을 사로잡을 예정이다.■ 프로그램 (지휘. 김광현 / 협연. 피아니스트 김정원) P. Tchaikovsky Piano Concerto No.1 in b-flat minor, Op.23 Piano 김정원I. Allegro non troppo e molto maestosoII. Andantino sempliceIII. Allegro con fuocoIntermissionP. Tchaikovsky Symphony No.5 in e minor, Op.64I. Andante-Allegro con animaII. Andante cantabile, con alcuna licenzaIII. Valse: Allegro moderatoIV. Finale■ 아르텔 필하모닉 오케스트라 아르텔 필하모닉 오케스트라는 음악계에서도 협동조합이 민간오케스트라의 효율적인 조직과 성장에 적합하다는 생각에서 출발한 오케스트라협동조합이다. 2019년 5월 나루아트센터(광진문화예술회관)에서 장애 음악인들과 함께 한 <그레이트 맘> 공연을 통하여 뜨거운 호응과 지역사회의 큰 관심을 이끌어 내며 그 시작을 알렸으며, 2019년 11월 롯데콘서트홀에서 조선오페라단과 공동주관한 창단 공연으로 협동조합의 무한한 발전과 성장 가능성을 확인했다. 이외에도 초청기획 연주 시리즈를 주최하고 지역주민을 위한 음악회를 개최하는 등 지역의 문화 활동을 선도하고 있다.특히 세계적인 바리톤 고성현의 오페라 데뷔 40주년 기념 콘서트를 개최하면서 한국 클래식 최초의 NFT를 발행하여 미래지향적인 시도로 클래식 음악계에 새로운 바람을 일으키고 있다.(주)다다오 프로젝트 제공