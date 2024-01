구스타프 클림트, 뇌졸중 전 그린 마지막 그림

스케치 25점만 남아있던 말년의 걸작

오스트리아 빈 '임 킨스키' 경매서 4월 공개



나치 정권 전쟁으로 해외 반출과 훼손 빈번했던 시절

"영원히 사라진 줄 알았는데, 오스트리아에 있었다"



최근 작품 물려 받은 개인 소장자가 경매 내놔

추정가 1500억원 이상…유럽 경매기록 또 깰까

19세기 말 문화 혁명가이자 오스트리아 빈의 모더니즘을 이끈 예술가, 세계인이 사랑하는 '황금의 화가' 구스타프 클림트. 클림트 연구자들 사이엔 지난 100년간 풀리지 않는 미스테리가 있었다. 25장의 흑백 스케치로만 남아있는, 한 여인의 초상이었다.

구스타프 클림트 Portrait of Fräulein Lieser (1925) © Auktionshaus im Kinsky GmbH, Wien / © Auction house im Kinsky GmbH, Vienna.

Gustav Klimt Study for the Portrait of Fräulein Lieser 1917 © Auktionshaus im Kinsky GmbH, Wien / © Auction house im Kinsky GmbH, Vienna.

100년의 미스테리…그림 속 여인은 누구?

Group portrait of members of the Vienna Secession on the occasion of the XIV exhibition, 1902 © Photoarchive Asenbaum

"클림트의 불후의 명작" 평가받는 이유는?

Gustav Klimt in his painter’s smock, 1902, photographed in the centre hall of the Vienna Secession before the opening of the XIV exhibition, the so-called Beethoven © Photoarchive Asenbaum

클림트 말년의 유작이자 화려한 색을 입혀 완성한 '프뢸라인 리제르의 초상'(Portrait of Fräulein Lieser, 1917) 그림은 세상에 딱 한번, 1926년 5월 오스트리아 노이에 갤러리에의 전시회를 끝으로 자취를 감췄다. 클림트 사후 8년 뒤에 잠시 전시회에 나왔다가 사라진 그림의 행방은 이후 묘연했다. 빈 미술계는 '영원히 사라진 것'으로 간주했다. 1918년 클림트가 사망한 후 오스트리아는 나치 정권의 탄압과 전쟁으로 암울한 시기를 보냈고, 다수의 클림트 그림이 해외로 반출, 훼손되거나 경매에 부쳐졌기 때문이다.100년간 사라졌던 '프뢸라인 리제르의 초상'이 25일(현지시간) 오스트리아 빈의 경매회사 '임 킨스키'에서 공개됐다. 오는 4월 24일 경매를 앞두고 소수의 컬렉터와 일부 미디어에 선공개한 것. 이 그림이 공개되자 오스트리아는 물론 유럽 전역이 들썩이고 있다.이유는 두 가지다. 당연히 해외 반출됐을 거라 생각했던 그림을 오스트리아의 한 가문이 소유하고 있었다는 점, 지난해에 이어 클림트의 그림이 또다시 유럽 경매 사상 최고가 기록을 깰 것이라는 기대감 때문이다.지난해 런던 소더비 경매에서 비슷한 시기에 그려진 '부채를 든 여인(Lady with a Fan)'이 1억800만달러(약 1440억원)에 팔리며 유럽 경매 사상 최고가 기록을 깬 점을 감안하면 이 그림의 추정가는 최소 1500억원을 넘을 것으로 보인다.이 그림의 제목 중 '프뢸라인'은 오스트리아어로 '젊은 숙녀'라는 뜻. 실제 모델인 리제르는 오스트리아-헝가리 군주제를 대표하던 한 기업가 가문의 여인이었다.오스트리아 최초의 기계식 섬유, 방직 공장을 운영하던 리제르 가문의 "릴리"라는 여성은 '빈의 뮤즈' 알마 말러의 친구이자 유명한 예술 후원자. 초상화 속 '리제르'는 릴리 리제르의 두 딸 (헬레나, 애니) 중 한 명으로 학계는 추정하고 있다. 그림을 그릴 당시 모델의 나이가 스무 살도 채 안됐다는 기록이 남아있다. 클림트의 출판물 기록에는 초상화 주인공의 실명 대신 'the sitter(앉아있는 사람)' 정도로 돼있다.빈 부유층의 딸을 그린 이 그림은 100년간 어디에 가있었을까. 1926년 클림트 회고전을 마친 뒤 이 그림은 리제르 가문의 한 별장에 걸려 있었다. 먼 친척으로부터 2년 전 이 그림을 물려 받은 현 소유자는 "기억하건대, 1965년부터 그 집의 거실에 걸려 있었다"고 했다. 경매에 나오는 것도 쉽지 않았다. 학계와 평단, 클림트 그림의 소유자 등이 함께 나서 지난해 10월 23일 오스트리아 연방 기념물 당국으로부터 그림 수출에 대한 허가를 발급 받았다.클림트는 완벽주의에 가까운 화가였다. 당대 가장 잘 나가는 초상화가였지만, 그에게 의뢰를 하면 언제 그림이 완성될 지 알 수가 없었다.‘프뢸라인 리제르의 초상’ 역시 1917년 4~5월에 모델이 된 여인이 9회에 걸쳐 그의 스튜디오를 찾아갔다는 기록이 있다.중요한 건 이 그림엔 클림트의 사인이 없다. 초상화를 완성할 때 배경을 가장 마지막에 완성하는 클림트의 특성상 전문가들은 “‘프뢸라인 리제르의 초상은 ‘미완성’이다”고 보고 있다. 머리, 얼굴, 손 등은 완벽하게 완성돼 있지만 그가 서명을 하지 않았다는 사실은 배경을 좀 더 정교하게 처리하고 싶었던 뜻이 담겨있다.이 그림을 위해 그렸던 25장의 스케치는 보면 앉은 자세, 옆으로 돌려 앉은 자세 등 다양한 포즈와 구도로 습작을 한 것을 알 수 있다. 공예와 장식미술에도 심취해 있던 클림트는 이 초상화에서 섬세하고 대담한 선을 사용해 부드럽게 흐르는 윤곽선을 만들어 전신에 걸쳐 리듬감 넘치는 윤곽을 만들어냈다. 정면을 바라보는 포즈의 3/4 초상화는 당시 다른 초상화에서도 보기 힘든 구도다. 위쪽 가장자리에서 약간 떨어져 비석처럼 솟아오른 인물은 전면에 똑바로 배치돼 거의 공중에 떠 있는 것처럼 보인다. 배경은 반짝이는 붉은 색으로, 얼굴의 뺨 역시 붉게 물들여 눈가와 머리칼의 푸른 색조와 대비되는 보색을 과감하게 사용했다.화려한 붉은 오렌지색 배경과 어깨에 두른 숄의 푸른 색상은 클림트의 후기 그림이나 초기 작품에서 아주 보기 드문 색상. 또 이 여인이 입고 있는 옅은 녹색의 드레스 역시 기존 클림트의 팔레트에서 찾아볼 수 없는 색이다. 초상화 속 얼굴 특징은 아주 자세히 묘사되어 있다. 눈썹이 우아하게 구부러진 모양, 입술의 관능적인 형태와 눈동자의 반짝이는 모습 등은 '황금시기'를 지나 1910년대 그가 천착했던 여인들의 초상화(아말리에 주커칸들, 유지니아 프리마베시 등)의 그것과도 닮았다. 김보라 기자 destinybr@hankyung.com