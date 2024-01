투어스, '세븐틴 응원·방시혁 칭찬' 업고 당찬 데뷔 [종합]

그룹 투어스, 22일 정식 데뷔

세븐틴 이후 9년만 '플레디스 신인 보이그룹'

"롤모델 세븐틴, 선배님이 소고기 사줬다"

"방시혁 의장님, 기대된다고 말해주기도"

그룹 투어스(TWS) /사진=변성현 기자

그룹 투어스(TWS)가 가요계에 당찬 도전장을 내밀었다. '세븐틴 동생 그룹'으로 출발을 알린 이들은 부담감보다는 강한 책임감과 자신감으로 중무장해 힘찬 첫발을 내디뎠다.투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 22일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 데뷔 앨범 '스파클링 블루(Sparkling Blue)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.투어스는 플레디스엔터테인먼트가 세븐틴 이후 무려 9년 만에 선보이는 신인 보이그룹이다. K팝 대표 그룹으로 활약하고 있는 세븐틴의 직속 후배라는 점에서 투어스를 향한 기대치가 높은 상황. 지훈은 "선배님들의 커리어와 노력, 땀 덕분에 이 정도의 관심을 받을 수 있었다. 책임감을 갖고 멋진 음악과 퍼포먼스 보여드리는 팀이 되겠다"고 소감을 밝혔다.경민은 데뷔조로 결정됐을 때를 떠올리며 "데뷔를 향한 첫 계단이었는데 멤버들끼리 울고 웃으며 기뻐했다. 앞으로 열심히 해서 자랑스러운 팀이 되자고 이야기했다"고 전했다.팀명 투어스는 TWENTY FOUR SEVEN WITH US'의 줄임말이다. 하루를 뜻하는 숫자 24와 일주일을 뜻하는 숫자 7은 '모든 순간'을 의미한다. 즉 팀명은 '언제나 투어스와 함께'라는 뜻을 내포하고 있다. 음악을 통해 시간과 공간을 초월해 모든 순간, 어느 곳에서든 대중과 팬의 평범한 일상을 특별하게 만들어주는 소중한 친구가 되고자 한다는 목표다. 팀은 한국인 5명에 중국 출신 한진까지 총 6명으로 구성됐다.데뷔 앨범은 세븐틴, 애프터스쿨, 오렌지캬라멜, 뉴이스트, 아이즈원 등의 앨범을 프로듀싱한 한성수 마스터 프로페셔널이 총괄했다.'스파클링 블루'는 '보이후드 팝(Boyhood Pop)'이라는 독자적인 장르를 내세웠다. 맑고 청량한 팀의 아이덴티티를 강조, 일상에서 아름다운 감상을 불러일으키는 환상적이고 감각적인 음악을 선보이겠다는 각오다. 타이틀곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아', 선공개곡 '오마마(Oh Mymy)'를 포함해 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 첫 만남의 설렘 속에서 마주한 막역함을, 앞으로 함께할 빛나는 나날들에 대한 기대로 극복하는 이야기를 담고 있다. 소년들의 풋풋한 첫 만남을 톡 쏘는 스파클링으로 표현했다. 강렬한 드럼과 함께 짜릿한 기타, 신스 사운드가 가미된 하이브리드 팝 장르다.영재는 "첫 만남은 긴장되고 설레기도 하지 않냐. 오늘 쇼케이스를 앞두고 이런 감정을 느꼈다"면서 "'첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 투어스의 청량한 에너지가 잘 드러나는 곡"이라고 소개했다.지훈은 곡을 처음 들었을 때를 회상하며 "굉장한 충격을 받았다"고 했다. 그는 "코러스의 중독적인 멜로디가 기억에 강하게 남았다. 가사에서 표현되는 게 우리의 캐릭터와 성격을 잘 담고 있어서 애정하는 곡이 됐다"고 말했다.경민은 뮤직비디오와 관련해 "청량한 학원물로 만들어졌다. 다양한 배경을 바탕으로 여섯 소년의 풋풋한 에너지를 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다.투어스에게는 '세븐틴 동생 그룹', '2024년 하이브 첫 보이그룹' 등의 수식어가 붙었다. 이에 대한 부담감은 없는지 묻자 신유는 "더 잘 보여드리고 싶은 욕심이 있는 것 같다. 욕심이 있어서 기분 좋은 부담감으로 느끼게 됐다. 성장의 동력이 된 부담감인 만큼 기대에 부응할 수 있는 그룹이 되겠다"고 대답했다.지훈은 "감사한 마음"이라면서 "탄탄한 플레디스에서 투어스라는 항해를 할 수 있어 영광이고 뿌듯하다. 플레디스의 믿을 수 있는 팀이 되고자 한다"고 덧붙였다.롤모델로는 소속사 선배인 세븐틴을 꼽았다. 도훈은 "여섯 명 모두 선배님들을 보며 꿈을 키워왔다. 음악을 통해 긍정적이고 선한 영향력을 전파하시는 모습을 보며 우리도 그렇게 될 수 있도록 노력하겠다고 다짐했다"고 밝혔다.신유는 '투어스 표 청량'에 대해 "여섯 멤버의 시너지로 완성된 풋풋함이 있다"며 "세븐틴 선배님들을 보며 표정 연습이나 에너지 등을 배웠다. 세븐틴 '아낀다', 샤이니 '뷰' 무대를 반복해 보면서 우리만의 강점을 어떻게 살릴지 고민하고 연구했다. 투어스의 청량에는 짜릿함과 무해함이 공존한다"고 설명했다.세븐틴의 응원도 큰 힘이 됐다고. 도훈은 "세븐틴 선배님들께서 늘 좋은 말도 해주시는데 먹을 것도 사주신다. 몸도 마음도 건강하게 연습할 수 있었다"고 전했고, 한진은 "선배님들이 소고기를 사주셨다. 나랑 경민이가 제일 많이 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다.플레디스엔터테인먼트는 하이브의 레이블로, 방시혁 하이브 의장의 응원도 등에 업었다. 도훈은 "'오마마' 퍼포먼스를 방시혁 의장님 앞에서 보여준 적이 있는데 '연습을 많이 한 게 느껴진다. 기대된다'고 하셨다. 그동안 연습해온 시간이 값지다고 느껴졌다"고 말했다.끝으로 경민은 "전 세계에 계신 팬분들이 투어스의 음악을 들을 때 행복한 느낌을 받으셨으면 한다"고 바랐다. 신유는 "신인의 패기로 매 순간 최선을 다하며 투어스가 걸어가려는 길을 무대로 보여드리겠다. 기분 좋은 에너지를 드리는 팀이 되겠다"면서 "최고의 기대주에서 올해 최고의 신인이 될 수 있도록 노력하는 투어스가 되겠다"고 했다.영재는 얻고 싶은 수식어에 대해 "매 연습이 끝날 때 우리끼리 어제보다 더 나은 오늘이 되자는 목표를 이야기한다"면서 "그걸 생각하면서 꾸준히 어제보다 나은 오늘, 오늘보다 나은 내일을 이루며 '퍼펙트돌'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 말했다.투어스의 미니 1집 '스파클링 블루'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com