'세븐틴 동생 그룹' 투어스, 6인조 확정…내년 1월 데뷔

소속사 플레디스엔터테인먼트는 22일 "투어스는 탄탄한 퍼포먼스 실력과 비주얼, 탁월한 음악적 감각을 지닌 6명의 최정예 멤버로 구성됐다"고 밝혔다.이어 "이들은 밝고 청량한 팀 정체성에서 확장한 독자 장르 '보이후드 팝(Boyhood Pop)'을 내세워 소년 시절의 순수하고 아름다운 감성을 자극하며 신선한 음악 여정을 펼칠 것"이라고 덧붙였다.'보이후드 팝'은 일상에서 아름다운 감상을 불러일으키는 환상적이고 감각적인, 투어스만의 음악 장르라는 설명이다. 음표 하나하나, 가사 한마디 한마디에 소년 시절의 자연스러운 이야기를 포착한다.투어스는 억지로 꾸미지 않은, 자연스럽고 솔직한 자신들만의 친근한 음악적 화법을 들려줄 예정이다. 이를 통해 시공간을 초월해 모든 순간 대중과 팬의 평범한 일상을 특별하게 만드는 소중한 친구가 되고자 한다.투어스는 지난 21일 팀 명 공개만으로 뜨거운 화제를 모았다. 팀 로고모션이 공개되자 하루 만에 수천 개의 응원 댓글이 이어졌다. 특히 다인원 그룹인 세븐틴의 동생 그룹으로 불리는 만큼 팀 멤버 수를 두고 추측이 쏟아졌는데, 6인조라는 윤곽이 드러나면서 이제는 여섯 멤버의 면면에 관심이 집중되고 있다.투어스는 플레디스엔터테인먼트에서 세븐틴 이후 9년 만에 론칭하는 보이그룹이자, 하이브 레이블즈의 2024년 첫 신인 그룹이다.팀 명은 'TWENTY FOUR SEVEN WITH US'의 줄임말로, 하루를 뜻하는 숫자 24와 일주일을 뜻하는 숫자 7을 '모든 순간'[으로 은유해 '언제나 TWS와 함께'라는 의미를 갖는다. 내년 1월 정식 데뷔한다.