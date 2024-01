출고가 55만7700원…5G 가입시 공시지원금 적용

실버색상 1종, 30분 충전으로 최대 8시간 사용 가능

KT '갤럭시북3 GO 5G'/사진=KT제공

KT가 전국 KT 매장과 공식 온라인몰 KT닷컴에서 삼성전자 노트북 '갤럭시북3 GO 5G'를 공식 출시한다고 17일 밝혔다.갤럭시북3 GO 5G는 유심(USIM)을 꽂아 사용하는 노트북으로 5세대(5G)망을 통해 자유로운 접속이 가능하며 고속 충전을 지원해 30분 충전만으로도 최대 8시간 사용이 가능하다. 출고가는 55만7700원으로 KT 스마트기기 요금제(5G)에 가입하면 공시지원금이 적용된 가격으로 구매가 가능하다.색상은 '실버' 1종이며 △15.5밀리미터(mm) 두께 △1.43킬로그램(kg) 무게 △14인치 풀HD 발광다이오드(LED) 디스플레이(광시야각 패널) △4기가바이트(GB) 메모리 △128GB 저장장치 △720픽셀(p) 내장카메라 △45와트(W) 타입C(Type-C) 어댑터 △다양한 포트(USB 2.0, USB Type-C, MicroSD)를 지원한다.갤럭시북3 GO 5G는 전작 대비 디스플레이, 중앙처리장치(CPU)가 개선됐다. 디스플레이에 광시야각(IPS)패널을 장착해 기존 TN(Twisted Nematic) 패널보다 더욱 넓은 시야각과 색상표현이 가능하다. 또 퀄컴의 '스냅드래곤 7c+ 3세대 컴퓨트 플랫폼' 프로세스가 탑재돼 기존 갤럭시북GO 모델의 2세대 7c보다 높은 반응속도와 전력효율을 제공한다.김병균 KT 디바이스본부장 상무는 "신학기에 앞서 자녀에게 부담 없이 선물할 수 있는 갤럭시북3 GO 5G가 출시됐다"며 "KT 요금제 가입을 통해 소비자들이 기능 좋은 제품을 합리적인 가격에 구매할 것으로 기대한다"고 말했다.유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com