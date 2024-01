삼성 첫 'AI 스마트폰' 18일 공개…갤럭시 언팩 초대장 발송 [영상]

삼성전자가 차세대 스마트폰 '갤럭시S24' 시리즈를 공개하는 행사인 갤럭시 언팩 일정을 확정했다.삼성전자는 오는 17일 오전 10시(한국시간 18일 오전 3시) 미국 캘리포니아주 새너제이(San Jose)에서 '삼성 갤럭시 언팩 2024(Galaxy Unpacked 2024: Opening a New Era of Mobile AI)'를 개최한다고 3일 밝혔다.이날 삼성전자는 별 로고가 담긴 언팩 초대장을 글로벌 미디어, 파트너들에게 동시 배포했다.영상 초대장에는 '갤럭시 AI가 온다'(Galaxy AI is coming)라는 문구가 담겼다. 회사 측은 "새로운 모바일 AI 경험과 무한한 가능성으로 가득한 갤럭시 AI와 삼성전자의 혁신을 직접 확인하시길 바란다"고 전했다.이번에 공개되는 '갤럭시S24' 시리즈는 갤럭시 스마트폰 최초로 삼성전자가 자체 개발한 생성형 인공지능(AI) 모델 '가우스(Gauss)' 탑재가 유력시되고 있다. 이를 기반으로 실시간 통역 통화 서비스 'AI 라이브 통역 콜', 생성형 AI를 활용한 사진 편집, 문서 요약 기능 등이 지원될 것으로 전망된다.이번 언팩은 삼성전자 뉴스룸, 삼성닷컴, 삼성전자 유튜브 등 온라인을 통해 동시 생중계된다.조아라 한경닷컴 기자 rrang123@hankyung.com