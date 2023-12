서울교육청은 전 직원이 참여하는 실천 선언식을 열고 교육청 내 일회용품 반입·사용 금지를 약속했다. 실천 선언문에는 △정책 수립부터 일하는 방식까지 생태적 전환 고려 △다회용품 사용, 종이 없는 회의 등 탄소 배출을 줄이는 행동 실천 △일상 속 기후행동 실천 권유하기 등의 내용이 포함됐다. 서울교육청 전체 직원 824명이 서명했다. ‘탄소 배출을 줄이는 생태적 조직문화 확산’의 3대 주요 과제는 1회용품 OUT, 종이 사용 DOWN, 자원순환 실천 GO 등이다.