가수 백호 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

가수 백호가 신곡을 공개하며 디지털 싱글 프로젝트 '더 베드 타임(the [bæd] time)'의 두 번째 스텝을 밟는다.백호는 7일 오후 6시 신곡 '왓 아 위(What are we, Feat.박지원 of 프로미스나인)'을 발표한다.'왓 아 위'는 미디엄 템포의 디스코를 기반으로 한 팝 알앤비 장르의 곡이다. 백호와 프로미스나인 박지원의 목소리가 부드럽고 조화로운 하모니를 그린다. 누구나 쉽고 편안하게 즐길 수 있는 로맨틱한 멜로디와 많은 이가 공감할 만한 이야기를 담아 리스너들의 겨울 감성을 자극할 것으로 기대된다.남녀 각자의 관점에서 대화하듯 노래하는 담백하고 현실적인 가사, 미묘한 관계 흐름에 따라 진행되는 후렴의 전조(조바꿈) 등이 외로움과 지루함에서 시작해 호기심과 비밀이 가득한 사이로 나아가는 관계의 발전을 그린다. 백호는 이 곡을 통해 성숙한 매력과 감성적인 내면을 모두 드러내며 음악적 스펙트럼을 더 확장할 예정이다.'왓 아 위'는 다양한 도전이라는 '더 베드 타임' 프로젝트의 정체성을 더욱 선명하게 드러낼 전망이다. 파격의 결정체 '엘리베이터'를 과감하게 재해석한 뒤 또 다시 예상을 깨고 여성 보컬과 듀엣곡을 택한 백호에게서 다음 행보에 대한 기대를 갖게 된다. '엘리베이터'에서 과감한 남성미를 드러냈다면, 이번에는 남녀 사이의 오묘한 분위기 속 은근한 섹시미를 풍길 전망이다.첫 번째 싱글과는 180도 다른 모습으로 돌아오는 백호는 아티스트로서 이루고자 했던, 용기 있는 도전이 담긴 디지털 싱글 프로젝트를 통해 자신의 다양한 매력과 폭넓은 음악적 스펙트럼을 확장하며 멈추지 않고 앞으로 나아간다는 포부다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com