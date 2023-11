기후변화 대응 방안은? 기후리스크 관리 위한 '신재생에너지 도입 웨비나' 개최

기후위기 대응에 앞장서는 신재생에너지 전문 기업 그랜드썬기술단은 ‘신재생에너지 도입을 위한 올인원 서비스’ 웨비나를 개최한다.이번 웨비나는 그랜드썬기술단이 주최하고 웨비나 전문 플랫폼 한경웨비나우에서 주관하는 웨비나로 오는 11월 15일 수요일 오후 3시에 개최된다.그랜드썬기술단은 ‘신재생에너지 도입을 위한 올인원 서비스’를 주제로 태양광발전사업부터 K-RE100캠페인까지 신재생에너지 도입 등 다양한 논의를 진행할 예정이다.그랜드썬기술단은 2005년 설립해 18년 업력을 가진 신재생에너지 전문기업으로 내부에 135명의 태양광 전문 기술인력, 태양광 업계 상위 1%로 전국에 1만7000개소 태양광발전소의 시공과 유지 보수를 진행하면서 시공실적 400MW와 O&M 실적 500MW의 성과를 거둔 기업이다. 또한 한국에너지공단 참여기업으로 9년 연속 선정되었으며, A/S 전담 기업으로도 8년 연속 선정되어 활동 중이다. 주요 사업으로 △O&M사업, △RE100, △탄소중립설비지원사업, △태양광발전사업, △농촌형태양광, △정부지원사업, △모듈 인버터, △전력중개사업 등을 진행하고 있다.이번 웨비나에서는 18년간 1만7000개소의 발전소를 관리하며 축적된 데이터를 바탕으로 개발된 원격 감시 제어 시스템인 Digital O&M 서비스를 설명한다.또한 그랜드썬의 유지보수 서비스 중 하나인 모니터링 앱 'MORE' 소개도 함께할 예정이다. MORE 앱은 발전소의 실시간 상태 알림 뿐만 아니라 주변 지역 발전소와 발전 상태를 비교해볼 수 있기에 최적의 관리가 이뤄지는 모바일 앱이다.그랜드썬기술단 관계자는 “탄소중립과 재생에너지 발전설비 산업 육성이 늘어나는 추세로 신재생에너지 도입을 원하는 기업이라면 꼭 들어봐야할 내용”이라며, “이번 웨비나는 신재생에너지 분야에서 쌓아온 그랜드썬기술단의 노하우를 공개하는 자리”라고 밝혔다.그랜드썬기술단은 신청자 및 설문 참여자를 대상으로 모바일 커피쿠폰 이벤트도 함께 진행한다. 웨비나는 한경웨비나우를 통해 신청할 수 있다.한경닷컴 뉴스룸 open@hnakyung.com