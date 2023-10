주 40시간 노동을 처음 경험한 미국 20대 사진=틱톡

오전 9시부터 오후 5시까지 일하는 일명 '9 to 5' 근무제가 힘들다며 펑펑 운 미국 MZ세대가 화제다.25일 관련업계에 따르면 미국 20대 인플루언서 브리엘은 최근 미국에서 대학을 졸업하고 취업했다.그는 동영상 스트리밍 플랫폼 '틱톡'에 하소연을 털어놨다. 대학 졸업 후 처음으로 '9 to 5' 근무제를 경험했다. 매주 월요일부터 금요일까지 오전 9시부터 오후 5시, 총 8시간 일한 셈이다. 미국에서도 9 to 5 근무제는 일반적인 사무직 근무 시간으로 정착돼 있다.브리엘은 "내가 극단적이고 짜증 나게 군다는 건 알고 있다"면서도 "난 대학을 졸업하고 처음으로 9시~5시까지 일하는 직장에 취직했다"라고 말했다. 이어 "난 시내로 직접 출퇴근하는데, 이 때문에 회사까지 정말 오래 걸린다"고 설명했다.그러면서 "아무것도 할 시간이 없다. 샤워하고, 저녁 먹고, 자고 싶다. 저녁을 요리할 시간이나 에너지도 없다. 정말 화가 난다"며 "9시-5시 근무는 미친 일이다. 어떻게 친구를 만나고 데이트를 하나. 아무것도 할 시간이 없고 너무 스트레스받는다"라고 눈물을 보이기도 했다.해당 영상은 게재 후 수많은 미국 누리꾼의 공감을 받았다. 단 며칠 만에 '좋아요' 수 12만4000여개를 돌파했다. 일부 누리꾼은 댓글로 "나는 주4일 근무를 꿈꾼다", "9 to 5 근무제는 너무 힘들다", "이런 인생을 살려고 그렇게 공부했나" 등의 반응을 보였다.이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com