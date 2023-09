“제이엘케이, 내달 뇌경색 솔루션 본격 과금…매출 증가 기대”

뉴로핏, KCR 2023서 알츠하이머 영상 바이오마커 분석 기술 소개

뉴로핏은 제79회 대한영상의학회 학술대회(Korean Congress of Radiology 2023, KCR 2023)에 참가했다고 22일 밝혔다. 이번 학회에서 뉴로핏은 뇌 영상 분석 주력 제품인 뇌신경 퇴화 영상 분석 소프트웨어 ‘뉴로핏 아쿠아(Neurophet AQUA)’와 양전자 방출 단층 촬영(PET) 자동 영상 분석 소프트웨어 ‘뉴로핏 스케일 펫(Neurophet SCALE PET)’을 소개했다. 뉴로핏 아쿠아는 뇌 자기공명영상(MRI)을 인공지능(AI) 기술로 분석한다. 이를 통해 퇴행성 뇌 질환인 알츠하이머, 혈관성 치매 등에서 관찰되는 뇌 위축과 백질의 변성을 분석하는 뇌 영상 분석 소프트웨어다. 모든 인종, 나이, 성별에 상관없이 5분 만에 MRI 분할 및 분석이 가능하다. 뉴로핏 스케일 펫은 PET 영상과 MRI를 결합해 알츠하이머 바이오마커를 정량적으로 분석하는 소프트웨어다. 치매의 대표적인 유형인 알츠하이머를 진단할 때 PET 영상에서 아밀로이드 베타 단백질의 뇌 피질 침착을 확인한다. 뉴로핏 스케일 펫은 뇌 세부 영역별로 아밀로이드 베타 단백질 침착에 대한 정량적 수치를 자동으로 제공해, 빠르고 정확한 분석이 가능하다고 했다.뉴로핏은 조만간 글로벌 제약사가 출시할 알츠하이머 치료제 관련 기술도 선보였다. ‘레카네맙’, ‘도나네맙’ 등 최근 등장한 알츠하이머 치료제는 뇌에 쌓이는 아밀로이드 베타 단백질을 제거하는 항 아밀로이드 항체 치료제다. 치료제 투약 전후로 아밀로이드 베타 단백질의 뇌 피질 침착 여부를 반드시 확인해야 한다. 회사는 뉴로핏 스케일 펫을 통해 아밀로이드 베타 단백질 침착을 정량적 수치로 확인할 수 있다고 설명했다. 또 알츠하이머 치료제 투여 환자에게는 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA) 부작용이 종종 발생하는데, 뉴로핏은 ARIA 부작용에 대한 모니터링 및 분석이 가능한 혈관성 신경병리 정량화 기술을 보유하고 있다고 강조했다. 뉴로핏은 이번 KCR 2023 ‘Scientific Session’에서 뇌 영상 분석 관련 연구 초록을 발표했다. 발표 주제는 ‘다차원 T2-FLAIR 영상의 분할 기술을 통한 탈수초화 및 백질 변성 분석 연구(A comprehensive multi-dimensional T2-FLAIR segmentation method for demyelination and white matter lesion analysis)’다. 빈준길 뉴로핏 대표는 “뇌 신경 퇴행, 혈관성 신경병리, 아밀로이드 베타 단백질, 타우 단백질 등을 뇌 영상 분석을 통해 정량적 수치로 제공하는 독자적인 기술을 기반으로, 알츠하이머 진단 및 예후 예측 분야를 선도하는 기업이 될 수 있도록 연구 개발에 매진하겠다”고 말했다. 한편, 지난 20일에 시작한 KCR 2023 행사는 오는 23일까지 서울 코엑스에서 진행된다.김예나 기자 yena@hankyung.com