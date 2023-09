[arte] 조새미의 공예의 탄생

레이턴 하우스, 아랍홀, 이미지: 윌 프라이스

프레데릭 레이턴 경, 터커 컬랙션, 뉴욕 퍼블릭 라이버리 아카이브. 출처: 위키피디아

프레데릭 레이턴, , 1853-55, 캔버스에 유채, 231.8 x 520.7 cm, 내셔널 갤러리, 런던

타일 세트, 작가미상, 이즈니크, 튀르키에, 16세기 후반 (made) 세라믹 타일, 10.8 x 11.6 x 1.9cm, 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄, 런던

타일 패널, 1876년, 디자인: 윌리엄 모리스, 제작: 윌리엄 드 모건, 1600 x 915 mm, 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄, 런던

그릇, ca. 1888-1889 (제작), 디자인 및 제작: 윌리엄 드 모건, 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄

타일, 19세기 후반에서 20세기 초반, 디자인 및 제작: 윌리엄 드 모건, 15.4 x 15.3 x 1.3 cm, 쿠퍼 휴이트 스미소니언 디자인 뮤지엄, 뉴욕

패널, 1888-1897 (제작), 제작: 샌즈 앤드 포터리, 디자인: 윌리엄 드 모건, 빅토리아 앤 알버트 뮤지엄 런던

