올여름 틱톡서 가장 많이 쓰인 K팝은…뉴진스 '슈퍼 샤이'

올여름 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에서 가장 많이 사용된 K팝은 그룹 뉴진스의 '슈퍼 샤이(Super Shy)'였다.틱톡은 25일 앱 내에서 영상 창작에 사용된 음원 데이터를 기준으로 '올해의 여름 노래(Songs of the Summer 2023)'를 공개했다.'올해의 여름 노래'는 지난 6~8월 틱톡에서 해당 음원을 사용해 만들어진 영상의 총 생성량에 기반해 선정됐다.한국 1위는 뉴진스의 '슈퍼 샤이'가 차지했다. 2위는 메이 스티븐스(Mae Stephens)의 '이프 위 에버 브로크 업(If We Ever Broke Up)'이며, 3위는 (여자)아이들의 '퀸카', 4위는 도치(Doechii)의 '왓 잇 이즈(What it is)' 솔로 버전이다.올해 여름 한국 틱톡에서 주목받은 음원의 특징 중 하나는 원곡을 빠르게 만든 스페드업(Sped Up)의 유행이다. 피프티피프티 '큐피드(Cupid)'의 스페드업 버전이 5위, 베트남계 미국인 뮤지션 투이(thuy)의 '걸스 라이크 미 돈 크라이(girls like me don't cry)' 스페드업 버전이 7위에 올랐다.J팝 열풍도 주목할만 하다. 요아소비(YOASOBI)의 '아이돌(アイドル)'과 이마세(imase)의 '나이트 댄서(NIGHT DANCER)' 각각 6위와 8위를 차지했다.방탄소년단 정국의 첫 솔로 데뷔곡인 '세븐(Seven)'의 클린 버전은 9위, 역주행 신화를 쓰고 있는 다이나믹 듀오의 'AEAO'는 10위에 올랐다.글로벌 통합 1위는 한국에서도 인기를 끈 메이 스티븐스의 '이프 위 에버 브로크 업'이었다. 이 곡은 슈퍼마켓에서 교대근무를 하던 영국의 무명 뮤지션을 단숨에 스타덤에 올려놓았다.폴 호리칸(Paul Hourican) 틱톡 음악 콘텐츠 및 파트너십 글로벌 총괄은 "틱톡을 통해 다채로운 장르와 사운드, 뛰어난 재능을 가진 뮤지션을 새롭게 발견할 수 있었던 여름이었다"며 "영국에서 아시아 너머까지 센세이션을 일으킨 '이프 위 에버 브로크 업'의 성공 스토리와 같이 수많은 아티스트들이 틱톡의 글로벌 커뮤니티와의 연결되면서 놀라운 성과를 거두고 있다"고 말했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com