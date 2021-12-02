◈SK그룹◇SK㈜◎선임<신규 임원>▷Digital 투자센터 강상규 김대중▷Bio 투자센터 김기일▷세무담당 김봉균▷첨단소재 투자센터 안성재▷SK리츠운용 투자운용본부장 백민주◇SK이노베이션 계열◎선임<임원>◇SK이노베이션▷I/E소재연구센터장 김진웅▷Platform기술센터장 임종호▷ESG추진담당 겸임 이사회 사무국장 권영수▷재무2담당 이우현▷구매담당 박재한▷IP전략담당 이성용▷경영전략담당 김정민▷Compliance담당 선우성윤▷PR담당 김우경◇마이써니(mySUNI)▷mySUNI 구성원확대담당리더 김진택▷mySUNI SK경영경제연구소 PD 이주영◇SK에너지▷미래Design Center 배정한 홍양평 이주현▷중부사업부장 이선화▷석유3공장장 이재철▷동력공장 이종석▷기계·장치·검사실장 윤보성▷Reliability실장 김범수▷CLX문화혁신실장 현재범▷CLX대외협력실장 박정원◇SK지오센트릭▷Green Biz추진 Group담당 이종혁▷경영기획실장 송화석▷G2 Tech.센터장 문광빈▷Packaging사업부장 조재성◇SK루브리컨츠▷경영기획실장 허정욱◇SK트레이딩인터내셔널▷원유사업부장 강경식▷FO/Bunkering사업부장 김태진◇SK아이이테크놀로지▷신규사업개발실장 이병인▷생산혁신실장 강귀권▷SKBMP CEO 박병철▷기업문화실장 이재훈◇SK인천석유화학▷경영혁신실장 홍욱표▷설비실장 강덕영◇SK어스온▷E&NV담당 방선택◇SK수펙스추구협의회◎선임<임원>▷김도연 김연호 손기복 장원석◇SK하이닉스◎선임<임원>▷김규현 김상훈 김진영 김헌규 문기일 문양기 박상범 박성조 박태진 서재욱 손수용 손승훈 신승아 신현수 심규찬 안현준 여동준 오동연 윤재연 윤홍성 이광옥 이규제 이재서 이재준 이현민 장만영 정해강 정회삼 지운혁◇SK㈜ C&C◎선임<임원>▷AI/Data플랫폼그룹장 차지원▷금융Digital2그룹장 김남식▷전략기획담당 박호진▷재무담당 백승재◇SK바이오사이언스▷운영지원실장 김창신▷QC실장 김은정▷Industrial Operation 담당 임철호▷마케팅실장 유수안▷법무실장 유지현◇SK케미칼◎선임<임원>▷첨단소재생산실장 김동률▷기능소재사업부장 김학성▷기반기술연구실장 박정호▷신사업개발실장 정재준▷경영지원실장 구민회▷마케팅2본부장 안영일▷청주공장장 유헌승◇SK플라즈마◎선임<임원>▷마케팅2본부장 채정훈◇SKC◎선임<투자사 대표>▷SK넥실리스 이재홍▷SKC솔믹스 김종우▷앱솔릭스 오준록 <임원>▷SKC 진천공장장 박호중▷SKC솔믹스 경영지원본부장 이동훈◇SK E&S◎선임<임원>▷인재육성본부장 공성운▷Asset운영본부장 김일영▷재무1본부장 도의환▷PassKey Investment Banking Services 담당 겸 Energy Solution Unit 담당 박기대▷기획본부장 박준수▷자율·책임경영지원실장 서경석▷에너지솔루션 사업지원실 담당 겸 EQ-TF 담당 염창열▷수소엔지니어링그룹장 하형은▷인도네시아 Country Office 담당 권기준◇SK실트론◎선임<임원>▷혁신지원담당 박정훈▷CS실장 양상현◇SK매직◎선임<임원>▷기업문화실장 조장환▷마케팅운영실장 최재철◎사업부 이동▷SK매직서비스 대표이사 이철규▷고객가치혁신실장 박훈◎전입▷경영전략본부장 이영길▷BM혁신추진단장 정우선◎전출▷SK네트웍스 Blockchain사업부장 이원희◇SK가스◎선임<임원>▷SK어드밴스드 PDH공장장 김상봉▷인프라솔루션담당 유은철▷에코에너지 사업지원실장 유창범▷리테일 사업담당 이득원▷기술인프라본부 대외협력담당 조병익▷LNG 솔루션담당 홍종범◇SK에코플랜트◎선임<임원>▷배터리 PD 강도연▷PF담당 김대원▷연료전지사업담당 김범준 미래전략담당 김순종▷IPO추진담당 남기철▷PR담당 도훈▷Air&Water사업담당 박덕섭▷Hi-Tech 사업관리담당 박진용▷Eco Solution PD 백한솔▷EMC 경영지원실장 선병학▷배터리사업담당 송성진▷베트남사업담당 신창윤▷Eco Space 사업개발2담당 신현철▷수소사업담당 오승환▷Eco Solution 솔루션스담당 원동진▷Eco Space 사업관리담당 원정석▷Eco Space PD 유동관▷그린디벨로퍼1담당 이기열▷그린컴플렉스사업담당 이동걸▷ESG추진담당 이성녀▷W프로젝트담당 이승철▷재무담당 이승현▷Gas&Power PD 이정민▷품질환경담당 이화미▷해외디벨로퍼담당 장우진▷Hi-Tech 경영지원담당 진병우▷Compliance담당 정재훈▷반도체 PD 최상원▷VC담당 최은영◇SK네트웍스◎신규 선임▷ICT사업개발실장 김지은▷재무실장 유봉운◎전입▷Blockchain사업부장 이원희 ◇SK디앤디▷부회장 함윤성▷사장 김도현
◈동아쏘시오그룹◇DMBio▷사장 최경은▷상무보 권순환◇아벤종합건설▷사장 박윤이◇동아쏘시오홀딩스▷상무이사 백상환◇동아ST▷상무 조규홍▷상무보 조상욱◇동아제약▷상무 김진구▷상무보 윤춘희 정성원 조진욱◇동아오츠카▷상무 최석암▷상무보 주재현 윤동수◇용마로지스▷상무보 류정하 박원순◇에스티팜▷전무이사 이현민▷전무 최석우 김경연▷상무보 최용락 이준원 김성원◇DA 인포메이션▷상무 안철수◇한국신동공업▷상무보 최재근
◈보성그룹◇한양▷부사장 유재욱 이상구▷전무이사 김선덕 염상훈 심왕기 최인호▷상무이사 간철균 이경진▷상무보 류연식 이덕행 전현호 최철욱 허성욱◇보성산업▷전무이사 황준호▷상무이사 송지완 이철희▷상무보 나철현 이재상 최재원◇서남해안기업도시개발㈜▷부사장 이병철▷상무보 장영우◇파인비치▷상무보 주광석
◈에코프로◎승진◇에코프로이노베이션▷사장 김윤태◇에코프로비엠▷사장 최문호◇에코프로▷전무 최상운◇에코프로씨엔지▷전무 박석준
◈한국기계연구원◎승진<본부장급>▷대구융합기술연구센터 센터장 추준욱<실장급>▷환경시스템연구본부 청정연료발전연구실장 김민국▷대구융합기술연구센터 의료지원로봇연구실장 서준호
◈환경재단▷미주담당 이사 구삼열
◈서울대▷국가미래전략원장 김병연
◈동아쏘시오그룹◇DMBio▷사장 최경은▷상무보 권순환◇아벤종합건설▷사장 박윤이◇동아쏘시오홀딩스▷상무이사 백상환◇동아ST▷상무 조규홍▷상무보 조상욱◇동아제약▷상무 김진구▷상무보 윤춘희 정성원 조진욱◇동아오츠카▷상무 최석암▷상무보 주재현 윤동수◇용마로지스▷상무보 류정하 박원순◇에스티팜▷전무이사 이현민▷전무 최석우 김경연▷상무보 최용락 이준원 김성원◇DA 인포메이션▷상무 안철수◇한국신동공업▷상무보 최재근
◈보성그룹◇한양▷부사장 유재욱 이상구▷전무이사 김선덕 염상훈 심왕기 최인호▷상무이사 간철균 이경진▷상무보 류연식 이덕행 전현호 최철욱 허성욱◇보성산업▷전무이사 황준호▷상무이사 송지완 이철희▷상무보 나철현 이재상 최재원◇서남해안기업도시개발㈜▷부사장 이병철▷상무보 장영우◇파인비치▷상무보 주광석
◈에코프로◎승진◇에코프로이노베이션▷사장 김윤태◇에코프로비엠▷사장 최문호◇에코프로▷전무 최상운◇에코프로씨엔지▷전무 박석준
◈한국기계연구원◎승진<본부장급>▷대구융합기술연구센터 센터장 추준욱<실장급>▷환경시스템연구본부 청정연료발전연구실장 김민국▷대구융합기술연구센터 의료지원로봇연구실장 서준호
◈환경재단▷미주담당 이사 구삼열
◈서울대▷국가미래전략원장 김병연
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