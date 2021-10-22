◈보건복지부◎전보<국장급>▷첨단의료지원관 박금렬<과장급>▷양자협력담당관 변루나▷장관비서관 서일환▷인사과장 김국일▷통합돌봄추진단장 손호준▷장애인정책과장 최봉근▷국민연금재정과장 박재찬▷보건의료정책과장 고형우▷공공의료과장 신욱수▷보험정책과장 현수엽▷예비급여과장 노정훈▷건강정책과장 이선영▷보건의료기술개발과장 성창현▷첨단재생의료및첨단바이오의약품심의위원회사무국장 진영주▷의료인력정책과장 차전경<과장급>▷의료정보정책과장 정연희▷재생의료정책과장 김영학
◈농촌진흥청▷강원도 농업기술원 기술지원국장 김남석
◈원자력안전위원회◎전보<과장급>▷안전정책과장 임종윤▷기획재정담당관 손승연▷국제협력담당관 장현아
◈서울신문<편집국>▷편집국장 황수정<논설위원실>▷수석논설위원 안미현<경영기획실>▷부실장 겸 재경부장 전선미<감사실>▷감사부장 조원석<사업국>▷부국장 겸 문화사업부장 이철행<독자서비스국>▷부국장 윤재수<광고국>▷부국장 박성규<시설안전관리국>▷부국장 송경섭<제작국>▷부국장 김장옥
◈농촌진흥청▷강원도 농업기술원 기술지원국장 김남석
◈원자력안전위원회◎전보<과장급>▷안전정책과장 임종윤▷기획재정담당관 손승연▷국제협력담당관 장현아
◈서울신문<편집국>▷편집국장 황수정<논설위원실>▷수석논설위원 안미현<경영기획실>▷부실장 겸 재경부장 전선미<감사실>▷감사부장 조원석<사업국>▷부국장 겸 문화사업부장 이철행<독자서비스국>▷부국장 윤재수<광고국>▷부국장 박성규<시설안전관리국>▷부국장 송경섭<제작국>▷부국장 김장옥
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