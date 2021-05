아프리카티비(TV), 아프리카TV 리그오브레전드 리그 ‘ALL 시즌1’ 14일부터 참가팀 투표 진행

ALL 시즌1 참가 접수 12일(수) 마감, 14일(금)부터 16일(일)까지 참가팀 정하는 유저 투표 진행

19일 조지명식 이후 26일부터 8강 시작, A·B조 듀얼토너먼트 3판 2선승 방식으로 진행

총 상금 3,500만 원 규모, 우승팀에게는 2,000만 원과 방송 정착을 위한 지원

인기 게임 BJ(Broadcasting Jockey, 1인 미디어 진행자)와 전직 LoL 프로게이머들이 참여하는 'ALL'이 본격적으로 시작된다. 아프리카TV (94,000 -1.05%) 는 오는 14일(금)부터 16일(일)까지 라이엇게임즈의 '리그 오브 레전드(League of Legends, 이하 LoL)'로 진행되는 ' 아프리카TV 리그오브레전드 리그(이하 ALL) SEASON1'의 참가팀 투표를 진행한다고 밝혔다. ALL은 전 프로게이머 및 전 시즌, 현 시즌 마스터 티어 이상이 참여 가능한 아프리카TV 의 e스포츠 대회다.지난 2월 진행된 ALL 파일럿 시즌에서는 프로게이머 출신인 스맵, 쿠로, 오뀨, 구거와 BJ 준밧드가 함께한 ‘4프 1게’팀이 린다랑, 저라뎃, 미키, 최기명, 데스트니의 ‘난프진먹’팀을 3대 0으로 제압하며 우승을 차지했다. 특히, ALL 파일럿 시즌 결승전은 다수의 전 프로게이머 및 BJ가 생중계를 진행, 높은 수준의 경기력에 관심이 모이며 동시시청자 수 10만 명 이상을 기록했다.ALL 시즌1은 5월 12일(수)까지 참가 신청을 받은 후, 14일(금)부터 16일(일)까지 유저들의 투표를 통해 본선에 출전할 8팀을 가릴 예정이다. 유저 투표는 ALL 공식 방송국(http://bj.afreecatv.com/all)에서 진행된다. 투표에서 1, 2위를 한 팀은 A, B조로 나뉘어 자신의 조에 속할 다른 팀을 지명할 수 있는 우선권을 갖는다. 또한, 전 시즌 우승팀은 3명 이상 동일 멤버로 참여할 경우 유저 투표를 거치지 않고 1순위 시드를 확보 할 수 있는 시드권이 부여된다.19일(수) 조지명식 이후 26일(수)부터 시작되는 8강은 A, B조 듀얼토너먼트, 3판 2선승 방식으로 진행된다. 4강과 결승은 싱글 토너먼트, 5판 3선승제로 진행된다. 5판 3선승제 경기에서 5경기가 진행되는 경우에는 블라인드 픽으로 진행된다. 블라인드 픽은 챔피언 선택에 제한을 두지 않고, 모든 선수가 각자 원하는 챔피언을 골라 경기하는 방식을 뜻한다. 블라인드 픽에서는 현재 가장 강력하다고 평가되는 챔피언들이 제약 없이 나오거나, 선수들이 가장 자신 있어 하는 챔피언을 고를 수 있다.대회 총 상금은 3,500만 원으로 우승팀에게는 2,000만 원과 방송 정착을 위한 송출용 PC지원 및 필요 방송 세팅을 지원한다. 준우승 팀은 1,000만 원을 3위 팀은 500만 원의 상금을 받을 수 있다. 또한 공식 방송국에서 받은 후원 금액이 상금에 누적되는 펀딩 방식을 통해 선수들에게 힘을 실어줄 예정이다.ALL 시즌1은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 본선은 모두 온라인으로 진행되며 조지명식과, 결승전만 오프라인으로 진행될 예정이다. 아프리카TV 는 대회에 출전하는 선수와 관계자들의 안전을 위한 예방과 관리에 지원을 아끼지 않을 방침이다.한편, 이번 ALL은 게이밍 프로세서 시장을 선도하는 인텔(Intel)이 공식 파트너로 참가하여 리그를 지원할 예정이다. 특히, 12일 하이엔드 게이밍 노트북을 위한 새로운 11세대 코어 프로세서를 선보인 인텔은 신제품 발표를 기념하여, 국내 게이머와 이스포츠 팬들과 보다 적극적으로 소통함으로써 게이밍 노트북 시장을 선도하고 입지를 굳건히 다질 수 있을 것으로 기대된다.