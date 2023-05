보령, 글로벌 협력기관과 'Humans In Space' 출범

보령이 글로벌 협력 기관들과 우주에서의 인간 활동에 대한 지원과 해법 모색에 나선다.보령은 액시엄스페이스, MIT의 우주연구기관 SEI(Space Exploration Initiative)와 함께 'HIS(Humans In Space)' 프로그램을 출범했다고 30일 밝혔다. 이달 시작하는 'HIS 챌린지'와 오는 10월 'HIS 심포지엄'을 공동 주최한다. 회사는 인간이 우주에서 체류하는 기간이 길어지고 있다는 점 등에 주목해, 지난해부터 우주 헬스케어 분야 개척에 나섰다. 우주 헬스케어 관련 스타트업을 발굴 및 육성하기 위한 '제1회 Care In Space(CIS) 챌린지'를 통해 6개팀에 투자했다. 올해는 행사의 규모와 주제를 한층 더 진전시킬 계획이다. CIS는 우주 공간에 머무는 사람을 위한 헬스케어 기술 확보에 초점을 맞췄다. HIS는 인간이 우주에서 영위할 수 있는 일상적 요소들과 우주 환경을 활용해 지구에 적용하는 영역까지 연구개발 범위를 확대한다.보령은 이를 위해 기존 'Care In Space'와 더불어 'Lifestyle In Space', 'Platform In Space'라는 2가지 의제(아젠다)를 추가했다. 작년 일반 협력 기관으로 참여했던 MIT SEI가 공동 주최자로 나선다. 액시엄도 공동 주최자로 참여하면서 보령과 주요 협력 기관의 관계가 격상됐다고 했다. HIS 프로그램을 통해 MIT SEI는 'Lifestyle In Space'라는 주제로 다양한 해법을 모색할 예정이다. 세계 최초의 상업용 우주정거장을 개발하고 있는 액시엄은 'Platform In Space' 이슈를 주도할 계획이다. HIS에는 이 밖에도 미국 항공우주국(NASA), 유럽우주기구(ESA), 하버드, 스탠포드 등 주요 기관들과 민간 기업, 벤처펀드 등이 협력 기관으로 참여한다. 이들은 챌린지의 심사를 맡거나 심포지엄의 전문가 세션에 참여할 예정이다. 보령은 오는 7월 28일까지 공식 홈페이지를 통해 HIS 챌린지의 참가 접수를 받는다. 선정된 팀들은 10월 미국에서 열리는 HIS 심포지엄 기간에 발표를 통해 최종 우승팀을 가린다. 임동주 보령 NPI그룹장은 "이번 HIS 프로그램을 통해 글로벌 협력 기관들과의 네트워크를 단단히 다지고, 우주 헬스케어 생태계를 확장할 것"이라며 "이를 계기로 글로벌 뉴스페이스 선도 기업으로 발돋움하겠다"고 말했다.한민수 기자 hms@hankyung.com