10주년 '쇼미더머니' 레전드 무대 뒷이야기 궁금하다면

토크쇼와 힙합 메디컬 시트콤 등 프로젝트 '풍성'엠넷은 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니' 10주년을 맞아 방송은 물론 온라인 프로모션, 온라인 동영상 서비스(OTT)에 걸친 다양한 프로젝트를 선보인다고 13일 소개했다.포문은 토크쇼 '쇼미더머니 더 히스토리'(Show Me The Money THE HISTORY)가 연다.다음 달 1일 밤 11시 첫 방송을 앞둔 시즌10을 보기에 앞서 해당 토크쇼를 통해 '쇼미더머니'에서만 볼 수 있는 '레전드 무대' 뒷이야기를 만날 수 있다.'쇼미더머니'와 깊은 인연을 자랑하는 더 콰이엇, 팔로알토, 스윙스, 넉살, 그리고 MC 이용진이 출연한다.토크쇼는 16일과 23일 밤 11시에 방송한다.다음 달 OTT 티빙을 통해 힙합 메디컬 시트콤을 표방하는 '이머전시'(EMERGENCY)도 공개한다.'이머전시'는 대한민국 힙합계를 살리겠다는 목적으로 힙합을 사랑하는 래퍼이자 의사가 래퍼전문병원을 개원, 래퍼들의 감춰진 고민을 상담하고 처방해주는 내용이다.대중이 알지 못했던 래퍼들의 화려한 삶 뒤에 감춰져 있던 고민을 소개한다.힙합이 시트콤이라는 장르와 어우러져 해학적인 재미도 줄 것으로 기대된다.'쇼미더머니10' 제작진은 "10주년을 맞아 '쇼미더머니'를 사랑해주신 팬분들에게 보답하고자 각기 다른 재미의 콘텐츠로 10주년 프로젝트를 준비했다.올 하반기 '쇼미더머니'와 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 되었으면 좋겠다"고 말했다./연합뉴스