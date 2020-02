입덕도우미｜이달의 소녀, 청순한 소녀들 어디갔나요…꺄르르 웃으며 파워 넘치는 'So What'

이달의 소녀가 무대 위에서 반전 매력을 발산했습니다. 이달의 소녀는 19일 쇼 챔피언에서 팬송 '365'와 'So What' 무대를 펼쳤는데요. 순백의 의상으로 '365' 무대를 소화한 소녀들은 사전녹화로 진행된 'So What' 무대도 같은 의상으로 선보였습니다. 방금 전까지 청순미 가득했던 소녀들의 파워 넘치는 퍼포먼스. 본인들도 상황이 웃겼는지 웃음을 감추지 못했습니다. 반전 매력이 넘쳤던 무대 모습을 함께 보시죠.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com