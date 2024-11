그룹 마마무 문별 /사진=알비더블유 제공

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 팬미팅 2차 티켓을 오픈한다.문별은 오는 12월 22일 서울 광운대학교 동해문화예술회관 대극장에서 팬미팅 '더 퍼스트 애니버서리 오브 문별 앤 슈팅 스타 트윙클 트윙클(The first anniversary of Moon Byul & SHOOTING STAR Twinkle Twinkle, 이하 '트윙클 트윙클')'을 개최한다.문별의 생일날 열리는 '트윙클 트윙클'은 지난 27일 별똥별(공식 팬덤명) 대상으로 일부 좌석 선예매가 진행된 가운데, 티켓 오픈과 동시에 선예매 기간 예매 가능한 좌석이 모두 팔렸다. 이에 문별은 더욱 많은 팬들과 함께하기 위해 추가 좌석을 오픈, 29일 오후 6시부터 멜론 티켓을 통해 2차 선예매를 진행한다.총 2회차로 구성된 '트윙클 트윙클'은 1회차 '슈팅 스타', 2회차 '문 스타'라는 부제 아래, 문별의 반짝이는 매력을 총망라한다. 문별은 팬들의 뜨거운 성원에 보답하기 위해 다양한 무대와 코너를 준비하고 있다는 후문이다. 일년 중 단 하나뿐인 생일을 별똥별들과 함께 더욱 특별하게 보낼 전망이다.문별은 지난 12일(현지시간) 미국 로스앤젤레스를 시작으로 첫 월드투어 '뮤지엄 : 언 에픽 오브 스탈릿(MUSEUM : an epic of starlit)'의 북미 공연을 성황리에 진행 중이다. 다채로운 세트리스트 속에 무대 위 장엄하면서도 유려한 별빛의 대서사시를 그려내며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com