[arte]민예원의 그림으로 듣는 재즈



새로운 시각에서 듣고 보고 느끼고, 그려본 재즈

그 속에서 ‘나’를 찾아가다.

문래동의 작은 지하, 서로의 세계에 몰입하는 창작자와 뮤지션의 전념이 뜨겁게 가득 차 있다. 지난 10월 26일 진행된 ‘Jazz! Draw! All at once : 우리의 재즈’ 세션에서는 재즈 뮤지션들의 연주를 들으며 세션 참여자들이 각자 자신만의 재즈 드로잉을 완성해 냈다. 단순히 뮤지션들을 ‘보고 그리기’만 한 것이 아니다. 그들이 주는 음악적 영감과 마음에 떠오르는 무형의 것들을 그려냈다.재즈는 즉흥적이고 직감적이다. 재즈 뮤지션들은 재즈 연주를 할 때 지금 당장에만 존재하는 순간의 영감을 붙잡아 즉흥 연주로 표현한다. 그 사이 그들의 머릿속엔 어떤 생각도 개입될 수 없다. 앞으로 해낼 연주에 대한 걱정이나 지나간 연주에 대한 후회도 없다. 오로지 자신에 대한 믿음 하나만으로 자신을 가장 잘 드러낼 단단한 프레이즈 하나만을 찾아낼 뿐이다.‘Jazz! Draw! All at once: 우리의 재즈’ 세션은 이러한 재즈의 특성을 빌려와 시각적 형태로 자신을 표출하는 행사이다. 그림을 재즈의 즉흥연주처럼, 평소보다 더욱더 즉흥적이고 직감적으로, 그렇게 더 나답게 그리는 것이다.피상적으로는 재즈 공연의 형태를 취하고 있지만, 종래의 재즈 공연과 확연히 다르다. 앉아서 음악을 그저 듣기만 하던 수동적인 관객은 없다. 참여자들은 음악을 듣고, 느끼고, 마음에서 떠오르는 형상을 잡아내고, 그것을 그 자리에서 곧바로 표출하는 또 다른 예술가로서 공연장에 함께 자리한다.또, 관객의 만족을 위해 뮤지션들이 자신만의 색깔을 포기하지도 않는다. 플루트/색소폰(이기현), 기타(더껑), 콘트라베이스(진의진) 트리오 연주자들은 스탠다드 위주의 셋리스트를 구성하였지만, 평소보다 더욱더 실험적이고 새로운 방식의 연주 기법을 선보였다. 각자의 악기로 더 재미있고, 어디서도 들어 본 적 없는 특별한 이야기를 만들어냈다. 훨씬 더 긴 솔로 연주, 농담하듯 주고받는 특이한 프레이즈, 기타가 한 말에 묵직하게 대꾸하는 콘트라베이스의 연주 등 그들이 보여준 신선한 즉흥 연주는 즐거운 만담회를 방불케 했다.게다가 공연 진행하는 동안 손뼉을 치는 관객이 없었다. 그 대신 참여자들은 두 시간가량 깊이 몰입하며 자신들의 그림으로 그들의 연주에 화답했다. 뮤지션들 또한 자신을 그려내 준 이들을 보며 음악으로 더 풍성한 영감을 불어넣어 주었다. 각자의 방식으로, 각자의 재즈를 해내며, 서로의 재즈가 서로에게 영향을 주는 진정한 ‘우리의 재즈’가 이루어진 것이다.공연이 끝난 후에도 서로가 만들어낸 재즈의 여운이 이어졌다. 그려낸 그림을 펼쳐두고 함께 감상을 나누는 시간을 가졌다. 그림의 형태적인 측면, 표현법적 기술을 평가하는 시간이 아니었다. 그보다도 더 깊게, 각자가 세상을 바라보는 시선을 나누는 순간이었다. 누군가는 뮤지션의 형태를 그려내기도 했고, 누군가는 음악을 들었을 때 떠오르는 어떤 추상적 색깔을, 또 누군가는 음악이 자신을 데려가 준 새로운 차원의 시공간을 그려냈다. 재즈 음악을 매개로 하여 단순히 그림을 멋지고 예쁘게 그려야 하는, 혹은 대상을 똑같이 따라 그려야 한다는 고루한 인식에서 벗어난 것이다. 참여자들은 재즈가 주는 즉흥적 에너지를 통해 틀을 깨고 더 넓은 시야로 세상을 바라보는 시간을 가질 수 있었다.재즈는 대중음악이지만 타 장르에 비해 다소 진입장벽이 높다는 인식이 있다. 즉흥연주가 이루어지는 방식이나 뮤지션별 연주 특징, 매력 등을 초심자가 한 번에 듣고 바로 알아차리기 어렵다. 또, 재즈의 구성과 진행 방식을 잘 모르는 채로 들었을 때 그 깊은 매력을 전부 느끼기도 쉽지 않다.재즈바에 앉아 그저 음악을 듣고 손뼉을 치는 것은 재즈를 즐기는 가장 일반적인 방식이지만, 재즈의 매력을 더 깊이 느끼기에 다소 일차원적인 방식일지도 모른다. 타성에 젖어 자신의 마음을 들여다볼 여유가 없는 지금의 사회에서, 재즈는 하나의 돌파구로서 새로운 방식으로 해석되고 감상 될 필요가 있다. 이전의 몇십 년 동안 이어진 오랜 수동적 감상의 방식은 새로운 변화를 고려해 보아야 한다.‘Jazz! Draw! All at once : 우리의 재즈’ 세션은 지금 시대에 필요한 방식으로 색다르게 재즈를 감상할 여지를 만들어냈다. 참여자들은 재즈의 즉흥성을 빌려와 재즈를 새롭게 즐기고, 새로운 자신을 발견하고 표현하는 시간을 가질 수 있었다. 그저 어렵고 복잡하던 재즈를 자기 세계로 가져와 자신만의 방식으로 해석하고 그 매력을 활용할 수 있었다.50대의 한 참여자는 이번 세션을 통해 자기 삶을 돌아볼 기회를 가질 수 있었다고 한다. 재즈 음악이 가져다준 영감을 즐기면서 자신이 그때 느끼는 감정과 표현하고 싶은 것들을 똑바로 마주했다. 그 과정에서 자신의 내면을 살펴보는 방법을 다시금 떠올렸다.재즈가 재즈로서 가질 수 있는 가장 큰 매력을 그림이란 방식으로 깊이 즐길 수 있는 뜻깊은 행사였다. 매달 한 번씩 개최할 예정인 앞으로의 ‘Jazz! Draw! All at once : 우리의 재즈’ 세션은 또 어떤 형태로 재즈의 새로운 진면모를 가져다줄지 기대되는 바이다.민예원 '스튜디오 파도나무'의 대표 • 작가