김정은 '아파트' 550만 대박나더니…GD 신곡도 등장

그룹 '블랙핑크' 로제와 팝스타 브루노 마스가 부른 노래 'APT.'(아파트)를 김정은 북한 국무위원장과 그의 여동생 김여정 노동당 부부장을 등장시켜 인공지능(AI)으로 패러디한 영상이 조회수 550만회를 넘어섰다. 이 가운데 지드래곤(GD)의 신곡 'POWER'를 같은 방식으로 패러디한 영상도 업로드 이틀이 채 되기도 전에 조회수가 50만회에 육박하고 있다.10일 유튜브에 따르면 한 채널이 '돼지드래곤-POWER'라는 제목으로 지난 8일 업로드한 영상이 조회수 47만회를 넘어섰다. GD가 지난달 31일 발매한 신곡 'POWER'를 패러디한 영상이다.이 영상의 핵심은 AI 딥페이크 기술을 활용한 김정은의 모습과, 원곡 가사와 절묘하게 발음을 맞춘 부분이다. 실제로 원곡의 "I got the power, the power power up" 등의 가사는 패러디 영상에서 '로케트 파워, 도발로 밟아, 도발로 발로' 등으로 대체됐다. 또 원곡의 "억까 짤 퍼다 샬라샬라하다가 shout out" 등의 가사는 "온갖 살포하다 쏴라쏴라하다가, 쏴라" 등으로 바뀌었다.앞서 지난 1일 이 채널엔 로제와 브루노 마스의 '아파트'를 같은 방식으로 패러디한 영상 '로케트'가 업로드됐는데, 이 영상은 조회수 550만회를 넘었다. 이 영상 역시 "채영이가 좋아하는 랜덤 게임, 게임 스타트"를 "어버이가 좋아하는 도발 계획, 개~수작"으로 대체하고 '아파트'의 반복 가사를 '로케트'로 바꿨다.MZ세대를 중심으로 반응은 열광적이다. "대북 확성기 방송 내용에 포함해야 한다"는 반응도 나왔다. 다만 일각에서는 북한군의 러시아 파병 등으로 북러 불법 군사협력과 한반도 긴장이 고조되고 있는 상황에서 지나친 희화화가 안보 의식을 떨어뜨릴 수 있다는 지적도 제기된다.김종우 기자 jongwoo@hankyung.com